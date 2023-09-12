Эта типичная ежедневная привычка может легко довести до инсульта

«Нервы зажимаются намного позже, поэтому и острая боль в шее появляется позже, — разъясняет врач. — Сначала нарушается отток и приток крови, и только потом, при развитии остеохондроза, случается сбой в работе нервов и появляется хроническая боль в шее. В этом и заключается коварство остеохондроза. Человек лечит симптомы — головную боль, головокружение и так далее, а надо в этот момент направить силы на выявление и лечение причины — дегенеративно-дистрофических изменений в шейном отделе позвоночника».