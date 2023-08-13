Врач Улищенко рассказал об упражнении, которое сделает шею длиннее и избавит от холки

Замечали ли вы, что с годами ваша шея словно становится короче? Хотя вы не набираете вес, стараетесь заниматься спортом и, в принципе, других изменений в теле не происходит.
Оказывается, все дело в одной мышце, она способствует тому, что шея укорачивается, заверяет остеопат.
Остеопат, хирург, кандидат медицинских наук
«Все дело в трапециевидной мышце. Это большая мышца, которая прикрепляется к затылку, идет по задней поверхности шеи, также она крепится к лопатке и грудным позвонкам. Когда она напрягается, то плечи поднимаются вверх и словно заворачиваются внутрь», — поясняет Алесь Улищенко.
Из-за этого задняя поверхность шеи укорачивается, возникает так называемая холка. Некоторые могут страдать от тяжести в голове.
При напряженной шее мы, конечно же, стараемся выпрямиться. И это типичная ошибка, потому что тянемся мы подбородком вверх. Такое движение только ухудшает ситуацию.
«Тянуться надо макушкой, а не подбородком. Только так вы сможете расслабиться», — дополняет остеопат.
Как избавиться от холки
Это простое упражнение поможет избавиться от холки и сутулости.
Сядьте на стул, стопы упираются в пол.
Спину выпрямите, руки согните в локтях и поднимите под углом 90 градусов.
Локти старайтесь максимально отвести назад, чтобы появилось напряжение и жжение между лопатками.
Как только появилось жжение, начинайте рисовать круг — медленно сводите руки над головой, пока они не встретятся.
После этого две ладони положите на затылок, локти стремятся назад.
Затем сложите руки в замок и медленно начинайте вытягивать голову вверх.
Жжение должно сохраниться. После того, как вы максимально вытянулись вверх, начинайте совершать наклоны вбок — в одну сторону, потом в другую.
Во время наклонов старайтесь сохранить чувство жжения.
Делать такие наклоны нужно не спеша, по 10-15 раз на каждую сторону. Причем крайне важно не торопиться, все должно быть плавно.
«Это упражнение прекрасно прорабатывает плечи, шею и зону холки. Оно помогает избавиться от напряжения и улучшает ваш внешний вид», — заключил Алесь Улищенко.
Боли в шее — причина гипертонии
Кандидат медицинских наук, руководитель и главный врач клинического комплекса «Клиника доктора Шишонина»
Дело в том, что через шейный отдел позвоночника проходят позвоночные артерии, которые питают сосудистый центр в головном мозге. Когда вследствие шейного остеохондроза возникает смещение этих позвонков, артерии, обеспечивающие приток кислорода в сосудистый и дыхательный центры в мозгу, перекрываются. Кровообращение нарушается, мозгу не хватает кислорода, он дает сердцу команду качать его более интенсивно, и давление подскакивает.
«Поэтому и гиподинамия шейного отдела очень опасна. Но некоторые специалисты, к сожалению, этого не учитывают. Например, врачи, делающие УЗИ сосудов шеи, дают заключение, что у человека „извитость сосудов шеи соответствует возрастным нормам“. А ведь сосуды шеи не должны извиваться ни в каком возрасте! Это и есть причина большинства заболеваний. Так, например, в 95 процентах случаев гипертония появляется из-за шейного остеохондроза», — рассказывал врач.