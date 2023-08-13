Врач Улищенко рассказал об упражнении, которое сделает шею длиннее и избавит от холки

«Поэтому и гиподинамия шейного отдела очень опасна. Но некоторые специалисты, к сожалению, этого не учитывают. Например, врачи, делающие УЗИ сосудов шеи, дают заключение, что у человека „извитость сосудов шеи соответствует возрастным нормам“. А ведь сосуды шеи не должны извиваться ни в каком возрасте! Это и есть причина большинства заболеваний. Так, например, в 95 процентах случаев гипертония появляется из-за шейного остеохондроза», — рассказывал врач.