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Ком в горле и еще 5 признаков рака головы и шеи, которые трудно не заметить

Рак головы и шеи входит в пятерку самых смертельно опасных злокачественных опухолей. Выявляют его, как правило, поздно. Даже несмотря на то, что проявления визуально заметны.

27 июля 2023
признаки рака головы и шеи
Источник:
IStockphoto

Рак головы и шеи — понятие, объединяющее группу новообразований в тканях гортани, глотки, носа или его пазух, полости рта или образующихся из тканей, которые их окружают. Как рассказали в петербургском Онкологическом центре им. Напалкова, самый распространенный вариант таких опухолей — плоскоклеточный рак.

По данным статистики, в мире по заболеваемости рак головы и шеи занимает 6 место. Он также входит в топ-5 самых смертельно опасных опухолей — от них чаще всего умирают в течение первого года после постановки диагноза. В России мужчины болеют им чаще, чем женщины — 8% и 5% соответственно. Но, как говорят онкологи, число пациентов с таким диагнозом продолжает расти — за последние 10 лет оно увеличилось на четверть.

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Как не пропустить

По словам специалистов онкоцентра в Песочном, главная проблема — не столько в агрессивности самих этих опухолей, сколько в их позднем выявлении. Несмотря на то, что рак головы и шеи относится к опухолям, которые часто видны даже невооруженным глазом, более 60% пациентов обращаются к врачу только на поздней стадии болезни. Между тем, как и другие виды рака, на ранней стадии этот тоже протекает почти бессимптомно.

Вот 6 тревожных сигналов организма, которые нельзя игнорировать:

  1. ком в горле,

  2. боль и трудности при глотании,

  3. болезненность языка,

  4. изменение голоса,

  5. ранки во рту, которые долго не заживают,

  6. постоянная заложенность носа.

Если хотя бы один из этих симптомов сохраняется более 3-х недель, онкологи настоятельно рекомендуют не медлить, а сразу идти к врачу.

- Чем раньше человек обратится за помощью, тем больше возможности спасти ему не только жизнь, но и максимально сохранить ее качество, которое при таких заболеваниях может измениться кардинально, — напоминают врачи онкоцентра.

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Как не заболеть

Во Всемирный день борьбы против рака головы и шеи, который отмечается 27 июля, онкологи назвали 5 способов, которые помогают защититься от этого вида рака:

  1. сделать прививку от вируса папилломы человека,

  2. заниматься спортом,

  3. не находиться долго на солнце,

  4. ограничить употребление спиртных напитков,

  5. бросить курить.

Эксперты подчеркивают, что, по статистике, почти 90% людей, которым ставят этот диагноз, — заядлые курильщики. А употребление алкоголя вместе с никотином увеличивает риск заболеть в десятки раз.

Автор текста:Анастасия Романова
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