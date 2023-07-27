Ком в горле и еще 5 признаков рака головы и шеи, которые трудно не заметить

По словам специалистов онкоцентра в Песочном, главная проблема — не столько в агрессивности самих этих опухолей, сколько в их позднем выявлении. Несмотря на то, что рак головы и шеи относится к опухолям, которые часто видны даже невооруженным глазом, более 60% пациентов обращаются к врачу только на поздней стадии болезни . Между тем, как и другие виды рака, на ранней стадии этот тоже протекает почти бессимптомно.