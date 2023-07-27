Ком в горле и еще 5 признаков рака головы и шеи, которые трудно не заметить

Рак головы и шеи — понятие, объединяющее группу новообразований в тканях гортани, глотки, носа или его пазух, полости рта или образующихся из тканей, которые их окружают. Как рассказали в петербургском Онкологическом центре им. Напалкова, самый распространенный вариант таких опухолей — плоскоклеточный рак.
По данным статистики, в мире по заболеваемости рак головы и шеи занимает 6 место. Он также входит в топ-5 самых смертельно опасных опухолей — от них чаще всего умирают в течение первого года после постановки диагноза. В России мужчины болеют им чаще, чем женщины — 8% и 5% соответственно. Но, как говорят онкологи, число пациентов с таким диагнозом продолжает расти — за последние 10 лет оно увеличилось на четверть.
Как не пропустить
По словам специалистов онкоцентра в Песочном, главная проблема — не столько в агрессивности самих этих опухолей, сколько в их позднем выявлении. Несмотря на то, что рак головы и шеи относится к опухолям, которые часто видны даже невооруженным глазом, более 60% пациентов обращаются к врачу только на поздней стадии болезни. Между тем, как и другие виды рака, на ранней стадии этот тоже протекает почти бессимптомно.
Вот 6 тревожных сигналов организма, которые нельзя игнорировать:
ком в горле,
боль и трудности при глотании,
болезненность языка,
изменение голоса,
ранки во рту, которые долго не заживают,
постоянная заложенность носа.
Если хотя бы один из этих симптомов сохраняется более 3-х недель, онкологи настоятельно рекомендуют не медлить, а сразу идти к врачу.
- Чем раньше человек обратится за помощью, тем больше возможности спасти ему не только жизнь, но и максимально сохранить ее качество, которое при таких заболеваниях может измениться кардинально, —
Как не заболеть
Во Всемирный день борьбы против рака головы и шеи, который отмечается 27 июля, онкологи назвали 5 способов, которые помогают защититься от этого вида рака:
сделать прививку от вируса папилломы человека,
заниматься спортом,
не находиться долго на солнце,
ограничить употребление спиртных напитков,
бросить курить.
Эксперты подчеркивают, что, по статистике, почти 90% людей, которым ставят этот диагноз, — заядлые курильщики. А употребление алкоголя вместе с никотином увеличивает риск заболеть в десятки раз.