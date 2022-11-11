Польза и вред мануальной терапии
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Мануальная терапия — это вид альтернативной медицины, в Сети можно встретить статьи, в которых утверждают, что лечить позвоночник помогают «древние восточные техники». После сеанса такого массажа должны пройти головные боли, перестать болеть шея, спина, да и вообще состояние улучшится.

Кому-то подобные методы действительно помогают: не зря же мануальная терапия процветает и пользуется спросом уже много лет. Но кто-то рискует остаться без денег или даже без здоровья, говорит врач Александр Бурлаков в своем телеграм-канале.

Александр Бурлаков
Медицина

Врач-диетолог, научный журналист

t.me/doc_burlakov

- Первое, на что я бы хотел обратить внимание, — это сам алгоритм, по которому работают мануальные терапевты. Он совсем не такой уж и безобидный, если вдуматься, — говорит врач.

Как обычно работают мануальные терапевты

  1. выслушивают вашу жалобу;

  2. делают несколько диагностических тестов, которые имеют сомнительную достоверность;

  3. ставят бессмысленный диагноз; 

  4. лечат с помощью сомнительных техник, которые не считаются ни эффективными, ни безопасными;

  5. пациент за все это платит;

  6. после первого сеанса обычно убеждают пациента, что нужен курс массажа;

  7. следовательно, пациент уже платит регулярно;

  8. когда в конце концов боль ушла, мануальные терапевты убеждают пройти бесполезное поддерживающее лечение;

  9. и что же теперь? Правильно, пациент опять платит!

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- Тут хорошо бы привести пример. Так, пациенту могут предложить тест Кемпа — ручной тест, используемый для диагностики проблем с поясничными дугоотростчатыми суставами. Однако наука твердит: у этой методики низкая диагностическая точность, фактически такой тест можно считать бесполезным, — говорит врач.

Про опасные мануальные техники

Полезность и безопасность таких техник до сих пор под большим вопросом. Ретроспективный обзор карт 310 пациентов из Чикаго с расслоениями позвоночных артерий показал, что 34 человека получили травму как раз-таки после сеансов у мануальных терапевтов.

- Авторы пишут, что «мануальные манипуляции являются фактором риска расслоения позвоночных артерий», — делает акцент врач.

Какие еще есть опасные риски:

  • канадский консорциум по инсульту обнаружил, что 28% инсультов после расслоения шейной артерии предшествовали мануальные манипуляции на шее;

  • ученые провели сравнительное исследование — оценивали риск инсульта после мануальных манипуляций на позвоночнике. Итог: пять инсультов на 1000 пациентов. Много или мало — решайте сами;

  • ученые США изучили медицинские карты пациентов из разных больниц, после чего пришли к выводу: 12 человек пострадали от расслоения шейных артерий после мануальной терапии;

  • не обошлось и без проблем со зрением после «массажа шеи». Люди страдали от офтальмоплегии, диплопии и синдрома Горнера и даже полностью теряли зрение;

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- Шейный отдел вообще чаще всех страдает: так, эксперты обнаружили целых 227 пациентов, которые жаловались на проблемы с шеей. 66 процентов прошли через руки мануальщиков, — говорит Александр Бурлаков.

Но вернемся к нашему перечню:

  • еще несколько осложнений: грыжа диска поясничного отдела и синдром конского хвоста (в этом случае пучок нервов, выходящих из нижней части спинного мозга, сдавливается или повреждается, возникает сильная боль, без операции не обойтись. — Прим. ред.) после мануальной терапии позвоночника. В одном исследовании — обзор на целых 6 судебных решений;

  • некоторых залечивали так, что все заканчивалось летальным исходом. В статье так и сказано: «Опубликовано 26 смертельных случаев, и многие другие могли остаться неопубликованными»;

  • не обходилось и без спинальной эпидуральной гематомы с последующим параличом рук и ног. Но тут есть оговорка: человек самостоятельно выполнял мануальные техники. 

- Есть еще один клинический случай, который закончился инвалидным креслом. 45-летний мужчина обратился к своему терапевту с двухнедельной историей правосторонней боли в шее. На что тот отправил его к мануального терапевту, — рассказывает Александр Бурлаков.

Мануальщик 2 дня «колдовал» над шеей, к утру третьего дня пациент сообщил о сильной боли и затруднениях при ходьбе, но терапевт все равно провел третью процедуру. После этого мужчину сразу парализовало.

Несмотря на неотложную оперативную помощь, человек оставался парализованным. Сомнений в том, что такие ужасные последствия были вызваны мануальной манипуляцией на позвоночнике, почти не было. Пациент подал в суд как на терапевта, так и на мануального терапевта, и общая сумма приговора составила 14 596 000 долларов США. Цифра приличная, только вот здоровье не купишь и на все деньги мира.

Софья Хромова