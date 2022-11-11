- Шейный отдел вообще чаще всех страдает: так, эксперты обнаружили целых 227 пациентов, которые жаловались на проблемы с шеей. 66 процентов прошли через руки мануальщиков, — говорит Александр Бурлаков.

Но вернемся к нашему перечню:

еще несколько осложнений: грыжа диска поясничного отдела и синдром конского хвоста (в этом случае пучок нервов, выходящих из нижней части спинного мозга, сдавливается или повреждается, возникает сильная боль, без операции не обойтись. — Прим. ред.) после мануальной терапии позвоночника. В одном исследовании — обзор на целых 6 судебных решений;

некоторых залечивали так, что все заканчивалось летальным исходом. В статье так и сказано: «Опубликовано 26 смертельных случаев, и многие другие могли остаться неопубликованными»;

не обходилось и без спинальной эпидуральной гематомы с последующим параличом рук и ног. Но тут есть оговорка: человек самостоятельно выполнял мануальные техники.

- Есть еще один клинический случай, который закончился инвалидным креслом. 45-летний мужчина обратился к своему терапевту с двухнедельной историей правосторонней боли в шее. На что тот отправил его к мануального терапевту, — рассказывает Александр Бурлаков.

Мануальщик 2 дня «колдовал» над шеей, к утру третьего дня пациент сообщил о сильной боли и затруднениях при ходьбе, но терапевт все равно провел третью процедуру. После этого мужчину сразу парализовало.

Несмотря на неотложную оперативную помощь, человек оставался парализованным. Сомнений в том, что такие ужасные последствия были вызваны мануальной манипуляцией на позвоночнике, почти не было. Пациент подал в суд как на терапевта, так и на мануального терапевта, и общая сумма приговора составила 14 596 000 долларов США. Цифра приличная, только вот здоровье не купишь и на все деньги мира.