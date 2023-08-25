Мойте не только руки: стафилококк, синегнойная палочка и другие обитатели ремешков «умных» часов

Американские исследователи решили узнать, какие потенциально патогенные бактерии обитают на разных типах браслетов «умных» часов, которые многие из нас носят каждый день. И, как правило, большинство забывают их хотя бы иногда чистить, не говоря уже о регулярной гигиене. И зря. Как выяснили ученые, на ремешках смарт-часов и фитнес-браслетов полным-полно обитателей, причем не всегда «хороших».
По данным исследования, почти все браслеты (95%) оказались заселены микробами. Больше всего небезопасных обитателей обнаружили на резиновых и силиконовых браслетах, меньше всего — на металлических, особенно золотых или серебряных.
Среди выявленных бактерий самым распространенным обитателем «умных» часов оказался стафилококк (его нашли на 85% ремешков). Далее идут кишечная палочка (E.Coli, 60% ремешков) и синегнойная палочка (Pseudomonas, 30%), которая может приводить к пневмонии и даже заражению крови.
«Способность многих из этих бактерий существенно влиять на здоровье людей с ослабленным иммунитетом указывает на особую необходимость для медиков и других работников больниц регулярно дезинфицировать эти поверхности», — говорится в исследовании, результаты которого
Авторы работы советуют регулярно обрабатывать дезинфицирующими средствами подобные браслеты. Хорошо справляется с этой задачей 70-процентный спирт — достаточно 30 секунд для уничтожения микробов практически на любом типе ремешка. Для дезинфекции специалисты также советуют яблочный уксус, который есть у большинства в хозяйстве. Правда, он показал меньшую эффективность и потребовал воздействия около двух минут (главное, чтобы ремешки после такого остались целыми и невредимыми).
К слову
Спонжи и кисти для нанесения макияжа на лицо тоже надо регулярно мыть или менять на новые. Иначе есть риск заработать конъюнктивит, прыщи и даже стригущий лишай.
По словам специалистов, многие бьюти-аксессуары грязнее, чем сиденья унитаза. Тени для век, кисти для румян и блеск для губ также могут стать рассадниками микробов. Особенно если хранить их в ванной. Ролик в соцсетях, загруженный американским брендом средств для макияжа GlamTech, наглядно показал состояние кистей, которые давно не мыли.
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