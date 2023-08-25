Мойте не только руки: стафилококк, синегнойная палочка и другие обитатели ремешков «умных» часов

Американские исследователи решили узнать, какие потенциально патогенные бактерии обитают на разных типах браслетов «умных» часов, которые многие из нас носят каждый день. И, как правило, большинство забывают их хотя бы иногда чистить, не говоря уже о регулярной гигиене. И зря. Как выяснили ученые, на ремешках смарт-часов и фитнес-браслетов полным-полно обитателей, причем не всегда «хороших».