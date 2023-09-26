Невралгия или сердце? Профессор Палеев объяснил, как определить, что именно болит

По словам Филиппа Палеева, первого заместителя директора по научной работе НМИЦ кардиологии им. Чазова, при любых проблемах в самочувствии, которые доставляют серьезный дискомфорт, надо обязательно проконсультироваться с врачом. При самодиагностике всегда есть риск неверно интерпретировать некоторые симптомы , тем более что у сердечных проблем часто бывают атипичные проявления. Врачи знают немало случаев, когда человек думает, что отравился, а на самом деле у него начался инфаркт миокарда. Или считает, что у него межреберная невралгия, но это тоже настоящий инфаркт.