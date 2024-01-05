Как поддержать мозг при бессоннице, если недосып приводит к деменции

Около 40% населения мира испытывают недостаток сна. И это при том, что сон играет ключевую роль в работе организма, влияет на обмен веществ и функции мозга.
Врачи рекомендуют спать 7-9 часов в день. Все, что меньше, пагубно отражается на здоровье. Так, к примеру, в одном из исследований выяснили, что люди, которые спали 4-5 часов, как правило, переедали в течение следующего дня. Потому что дефицит сна влияет на гормоны, отвечающие за аппетит.
Хронический дефицит сна часто приводит к ожирению. Кроме того, люди, которые мало спят, имеют повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, депрессий и нейродегенеративных расстройств, включая деменцию, так как именно во время сна организм восстанавливается и удаляет из мозга вредные материалы, в том числе бета-амилоидный белок — характерный признак болезни Альцгеймера. Причем изменения в работе мозга появляются уже спустя три ночи с недосыпом.
Кстати, китайские ученые проверили на мышах, что происходит с организмом,
«Даже одна ночь без сна снижает производительность исполнительных функций, таких как самоконтроль, рабочая память и когнитивная гибкость (способность переключаться с одной мысли на другую. — Прим. ред.), — говорится в недавнем исследовании
Однако ученые нашли способ, как поддержать здоровье мозга при дефиците сна. Чтобы улучшить когнитивные способности, исследователи рекомендуют умеренные физические нагрузки.
«Упражнения средней интенсивности (40–79% от максимального потребления кислорода при максимальной физической нагрузке) и продолжительностью минимум 20 минут, но не более 2 часов оказывают положительное влияние на когнитивные функции», — приходят к выводу исследователи.
В эксперименте участвовали 12 добровольцев, которых разделили на две группы. Одни в течение трех ночей должны были спать по 5 часов. Другие участники исследования не спали одну ночь совсем.
У всех добровольцев по результатам тестов ученые отметили снижение работы мозга. Далее под присмотром врачей участники эксперимента должны были 20 минут кататься на велосипеде по велодорожке, а затем выполнить семь заданий для проверки умственных способностей.
«Езда на велосипеде с умеренной интенсивностью в течение 20 минут улучшает исполнительные функции после трех ночей с дефицитом сна, а также после одной ночи без сна», — пришли к выводу ученые.
Получается, что простая тренировка, которая занимает всего треть часа, способна поддержать работу мозга и уберечь от пагубного влияния бессонницы.