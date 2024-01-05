Как поддержать мозг при бессоннице, если недосып приводит к деменции

Хронический дефицит сна часто приводит к ожирению. Кроме того, люди, которые мало спят, имеют повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, депрессий и нейродегенеративных расстройств, включая деменцию, так как именно во время сна организм восстанавливается и удаляет из мозга вредные материалы, в том числе бета-амилоидный белок — характерный признак болезни Альцгеймера. Причем изменения в работе мозга появляются уже спустя три ночи с недосыпом.