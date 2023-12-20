Диетолог Мотова рассказала, почему нельзя худеть до и после Нового года

Типичные развлечения в зимние праздники — пригласить гостей и сходить в гости. Можно, конечно, отправиться в кино, но чтобы обязательно с попкорном и газировкой. Или погулять на рождественской ярмарке, где первым делом пройтись по рядам с едой. Так и получается, что все развлечения у нас сводятся к тому, чтобы как следует поесть.