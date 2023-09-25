Есть яичный белок на ночь и не сидеть в кровати днем: 5 способов улучшить сон без таблеток

Качество сна очень сильно влияет на наше здоровье и самочувствие. Однако в наши дни мало кто может похвастаться тем, что спит нормально. Кому-то все время не хватает еще пяти минуточек, чтобы почувствовать себя отдохнувшим, а кто-то долго не может заснуть и просыпается от любого постороннего звука.