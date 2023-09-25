Есть яичный белок на ночь и не сидеть в кровати днем: 5 способов улучшить сон без таблеток

Качество сна очень сильно влияет на наше здоровье и самочувствие. Однако в наши дни мало кто может похвастаться тем, что спит нормально. Кому-то все время не хватает еще пяти минуточек, чтобы почувствовать себя отдохнувшим, а кто-то долго не может заснуть и просыпается от любого постороннего звука.
Есть определенные лекарства, которые помогают решить эти проблемы. Впрочем, иногда справиться можно и без таблеток. О нескольких рабочих лайфхаках в своем
Акушер-гинеколог
Соблюдайте режим
Самое простое и банальное правило, которое, увы, мало кто на самом деле соблюдает. Постарайтесь ложиться и вставать примерно в одни и те же часы и не делать исключений даже по выходным. На сон выделяйте не меньше 7-8 часов и постарайтесь засыпать до 11 часов вечера: именно в это время наиболее активно вырабатывается мелатонин.
Что делать тем, кто работает по ночам? Постарайтесь спать правильно хотя бы в остальные дни.
Выключайте телефон и телевизор
Если перед сном вы привыкли залипать в ленту соцсетей или смотреть телевизор, пора отучаться от старых привычек. Синий свет, который излучает экран гаджета, возбуждает наш мозг и понижает выработку мелатонина.
Лучше за час до отхода ко сну почитать книгу, помедитировать или принять ванну.
Ужинайте правильно
Ложиться спать голодным — плохая идея. Однако и слишком плотный поздний прием пищи помешает вам нормально спать. Лучше планировать ужин за 3-4 часа до сна. Если проголодались перед сном, можете съесть один куриный белок. Кофе после 4 часов вечера пить не стоит.
Лучшие продукты для хорошего сна:
орехи;
рыба;
морепродукты;
каши;
молоко.
Не лежите в кровати днем
Кровать должна ассоциироваться у вас исключительно с ночным отдыхом. Не нужно спать в ней днем, да и просто лежать тоже не рекомендуется. Читать книги и смотреть кино старайтесь тоже в других местах.
Правильные шторы и одеяло
Блэкаут-шторы помогут сделать помещение для сна более темным. А специальное утяжеленное одеяло поможет сделать сон более крепким.
Кстати
Ученые выяснили, что по-настоящему хороший сон помогает буквально снизить риск преждевременной смерти. О том, как нужно спать, чтобы продлить себе жизнь, можно прочитать ЗДЕСЬ.