Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Есть яичный белок на ночь и не сидеть в кровати днем: 5 способов улучшить сон без таблеток

Если вы страдаете от бессонницы, чувствуете себя разбитым каждое утро или часто просыпаетесь ночью, пора что-то менять. Есть несколько простых, но рабочих способов решить проблемы со сном.

25 сентября 2023
сон
Источник:
iStockphoto

Качество сна очень сильно влияет на наше здоровье и самочувствие. Однако в наши дни мало кто может похвастаться тем, что спит нормально. Кому-то все время не хватает еще пяти минуточек, чтобы почувствовать себя отдохнувшим, а кто-то долго не может заснуть и просыпается от любого постороннего звука.

Есть определенные лекарства, которые помогают решить эти проблемы. Впрочем, иногда справиться можно и без таблеток. О нескольких рабочих лайфхаках в своем телеграм-канале рассказала гинеколог Екатерина Волкова.

Екатерина Волкова
Медицина

Акушер-гинеколог

Соблюдайте режим

Самое простое и банальное правило, которое, увы, мало кто на самом деле соблюдает. Постарайтесь ложиться и вставать примерно в одни и те же часы и не делать исключений даже по выходным. На сон выделяйте не меньше 7-8 часов и постарайтесь засыпать до 11 часов вечера: именно в это время наиболее активно вырабатывается мелатонин.

Что делать тем, кто работает по ночам? Постарайтесь спать правильно хотя бы в остальные дни.

Читайте также

Выключайте телефон и телевизор

Если перед сном вы привыкли залипать в ленту соцсетей или смотреть телевизор, пора отучаться от старых привычек. Синий свет, который излучает экран гаджета, возбуждает наш мозг и понижает выработку мелатонина.

Лучше за час до отхода ко сну почитать книгу, помедитировать или принять ванну.

Ужинайте правильно

Ложиться спать голодным — плохая идея. Однако и слишком плотный поздний прием пищи помешает вам нормально спать. Лучше планировать ужин за 3-4 часа до сна. Если проголодались перед сном, можете съесть один куриный белок. Кофе после 4 часов вечера пить не стоит.

Лучшие продукты для хорошего сна:

  • орехи;

  • рыба;

  • морепродукты;

  • каши;

  • молоко.

Читайте также

Не лежите в кровати днем

Кровать должна ассоциироваться у вас исключительно с ночным отдыхом. Не нужно спать в ней днем, да и просто лежать тоже не рекомендуется. Читать книги и смотреть кино старайтесь тоже в других местах.

Правильные шторы и одеяло

Блэкаут-шторы помогут сделать помещение для сна более темным. А специальное утяжеленное одеяло поможет сделать сон более крепким.

Кстати

Ученые выяснили, что по-настоящему хороший сон помогает буквально снизить риск преждевременной смерти. О том, как нужно спать, чтобы продлить себе жизнь, можно прочитать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
Материалы по теме
Статьи и новости