Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Ученые из Нидерландов нашли связь между хрустящими продуктами и снижением веса

Можно получать удовольствие от любимых продуктов и при этом даже худеть. Как выяснили ученые, важно правильно выбирать текстуру блюд — от этого зависит риск переедания.

10 декабря 2023
хрустящие продукты помогают худеть
Источник:
iStockphoto

Одно из главных правил защиты от переедания за столом — есть медленно, тщательно пережевывая пищу и давая организму время почувствовать сытость. Врачи не раз напоминали, что сигнал от мозга, что организм сыт, приходит с некоторой задержкой примерно в 15 минут — за это время легко съесть лишнее.

К похожим выводам пришли также ученые из Университета Вагенингена в Нидерландах, Они обнаружили, что те, кому приходится тщательнее пережевывать пищу, съедают меньше тех, кто есть более мягкую пищу. Это означает, что продукты с твердой, хрустящей или жевательной текстурой, которые требуют большего пережевывания во время еды, могут способствовать снижению веса — они помогают предотвращать переедание и ускоряют чувство насыщения.

Исследователи провели эксперимент с участием 50 человек. Как пишет New York Post, всех их разделили на 4 группы и каждой предложили разные обеды: два из ультрапастеризованных продуктов и два из продуктов с минимальной обработкой. Причем, в каждой категории было по одному обеду из более твердых и хрустящих продуктов, чем в другом.

Отмечается, что все обеды были хороши на вкус и содержали одинаковое количество калорий. Однако оказалось, что те, кто ел более хрустящие блюда, употребляли на 26% калорий меньше (примерно 300 калорий) — независимо от того, как они были обработаны. Все дело в том, что их труднее было съесть быстро — участники в группах с хрустящими продуктами ели почти вдвое медленнее.

Вот, к примеру, что предлагали таким участникам:

  • отварной рис вместо картофельного пюре,

  • хрустящий салат вместо листового салата,

  • куриная грудка вместо рыбного ассорти,

  • яблоки вместо консервированных мягких манго,

  • густой йогурт без вкуса вместо ароматного питьевого йогурта,

  • томатная сальса с комочками вместо соуса тартар.

Исследователи полагают, что чем медленнее человек ест, тем лучше организм может отслеживать, сколько пищи было съедено, а значит, человек может быстрее осознать, что насытился, и встать из-за стола.

Результаты исследования были опубликованы в American Journal of Clinical Nutrition.

Читайте также

И ешьте суп на обед

Врач-эндокринолог Зухра Павлова ранее рассказывала простой рецепт, как уменьшить свой аппетит и сбросить лишние килограммы. По словам врачам, секрет в соблюдении двух правил на обед:

  • Выпивать стакан воды ежедневно примерно за 30-40 минут до обеда. Вода должна быть теплой или даже горячей, но не выше 50 °C.

  • Есть на обед суп. Он должен быть умеренно жирным, с твердыми кусочками, которые необходимо тщательно пережевывать. Горячий суп (борщ, щи, уха или любой овощной на мясном бульоне) помогает вырабатываться гормону насыщения — холецистокинину. Так можно насытиться меньшим количеством еды и не переесть. Однако супы-пюре, по словам специалиста, надо готовить реже — там нечего жевать, а зубам нагрузка нужна — ведь медленно пережевывая, мы быстрее насыщаемся.

Автор текста:Анастасия Романова
Материалы по теме
Правильное питание