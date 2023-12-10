Ученые из Нидерландов нашли связь между хрустящими продуктами и снижением веса

Отмечается, что все обеды были хороши на вкус и содержали одинаковое количество калорий. Однако оказалось, что те, кто ел более хрустящие блюда, употребляли на 26% калорий меньше (примерно 300 калорий) — независимо от того, как они были обработаны. Все дело в том, что их труднее было съесть быстро — участники в группах с хрустящими продуктами ели почти вдвое медленнее.