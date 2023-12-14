Уберите эти блюда с новогоднего стола, если у вас повышенное давление

«Почки начинают работать на очищение где-то в районе 18 часов, важно их не перегружать лишним натрием (солью), — объясняет эксперт. — Ограничивать полностью натрий нельзя: он является переносчиком субстратов в клетки, в том числе аминокислот — продуктов усвоения белка. Но при избытке натрий способен задерживать воду, что, в свою очередь, будет перегружать почки, а значит, и рециркуляцию жидкости и крови. Это не может не сказаться на давлении на сосуды».