Что произойдет с организмом, если съедать половину столовой ложки оливкового масла каждый день

Результаты показали, что у людей, которые потребляли более половины столовой ложки оливкового масла в день, риск умереть от деменции был на 28% ниже, чем у тех, кто никогда или редко употреблял оливковое масло. Более того, замена всего одной чайной ложки маргарина и майонеза эквивалентным количеством оливкового масла в день была связана с уменьшением риска смерти от слабоумия на 8-14%.