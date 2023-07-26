Что произойдет с организмом, если съедать половину столовой ложки оливкового масла каждый день

Большинство людей, которые следят за своим питанием, стараются включить оливковое масло в рацион. Его можно добавлять в салаты, закуски, некоторые предпочитают использовать его для жарки. Еще один вариант — есть оливковое масло как самостоятельный продукт. В любом случае, если в вашем ежедневном меню будет присутствовать оливковое масло, это принесет организму одну лишь пользу.
Так, группа американских ученых пришла к выводу, что оливковое масло крайне полезно для здоровья мозга. Добавление чуть более половины столовой ложки этого продукта в ваш ежедневный рацион может снизить риск смерти от деменции на 28%.
«Наше исследование подкрепляет рекомендации по питанию, в которых эксперты настоятельно рекомендуют есть растительные масла, особенно стоит присмотреться к оливковому. Оно поможет мозгу работать лучше и защитит его от различных патологий», — говорит Анн-Жули Тессье, научный сотрудник Гарвардской школы общественного здравоохранения.
К таким выводам эксперты пришли после изучения анкет питания 90 тысяч американцев. Ученые анализировали данные, которые собирали в течение 30 лет. За все это время 4749 участников исследования умерли от деменции.
Результаты показали, что у людей, которые потребляли более половины столовой ложки оливкового масла в день, риск умереть от деменции был на 28% ниже, чем у тех, кто никогда или редко употреблял оливковое масло. Более того, замена всего одной чайной ложки маргарина и майонеза эквивалентным количеством оливкового масла в день была связана с уменьшением риска смерти от слабоумия на 8-14%.
Кроме того, у оливкового масла есть еще один огромный плюс: оно благоприятно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы. Причем полезно оно как для молодых, так и для пожилых. Ученые выяснили, что сосуды станут крепче, снизится риск образования холестериновых бляшек, а сердце будет работать лучше.
«Некоторые антиоксидантные соединения в оливковом масле могут преодолевать гематоэнцефалический барьер, потенциально оказывая прямое влияние на мозг, —
Чем еще полезно оливковое масло
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Помимо жирных кислот оно богато мононенасыщенной олеиновой кислотой, которая способствует усвоению жиров в организме и делает оливковое масло более устойчивым к нагреванию. В состав продукта входит большое количество витаминов E и K. Первый помогает противостоять преждевременному старению, поддерживает здоровье волос и ногтей. Второй — регулирует свертываемость крови в организме и улучшает усвоение кальция.
Оливковое масло также обладает заживляющим и противовоспалительным действием. В средиземноморских странах его часто используют для лечения ожогов и порезов. Продукт стимулирует работу желудочно-кишечного тракта и дает легкий желчегонный эффект, благодаря чему его полезно включать в рацион при желчнокаменной болезни.
Чтобы получить максимум пользы, лучше использовать масло с пометкой Extra Virgin — первого холодного отжима. Но будьте внимательны: употреблять его можно только в свежем виде. Для жарки такой сорт не подойдет, так как имеет слишком низкую температуру дымления.