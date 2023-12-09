Даже лучше курицы и индейки: гастроэнтеролог назвала мясо, особенно полезное зимой

Речь идет о гусе, которого можно просто запекать в духовке — например, с квашеной капустой, яблоками и черносливом. Конечно, готовиться он будет дольше, чем та же курица или индейка, но зато такое блюдо точно сможет украсить ваш стол, разнообразить рацион и согреть в холодную погоду.
Можно использовать мясо гуся и в приготовлении первых блюд. Как рассказала врач-гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая, на гусиной шее и крылышках можно варить бульон, надо лишь потом снять с него жир и добавить любые ингредиенты для супа.
Чем полезно мясо гуся
По словам Ольги Помойнецкой, с точки зрения пищевой ценности и качества мяса гусь считается дичью.
Терапевт, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наукЛичный сайт
«Дичь активно летает, двигается и ест с воды ряску. Она, в свою очередь, чистая и полезная: в ней много хлорофилла», —
Еще у гуся темное красное мясо, богатое миоглобином. Это белок, который содержится в мышцах и участвует в переносе кислорода к клеткам тканей.
Также, по словам врача, мясо гуся ценно тем, что эта птица очень чистоплотная и избирательная в еде, в отличие, например, от утки, которая может есть все подряд.
Вдобавок гусиный жир имеет высокую точку дымления, на нем можно жарить, но главное — не перестараться.
«Если у вас есть проблемы с желчным пузырем или вы плохо переносите жирную пищу, ешьте гуся в небольшом количестве. Отдавайте предпочтение грудке и не ешьте подкожный жир», — добавляет гастроэнтеролог.
Как выбрать мясо гуся
При выборе тушки в магазине врач советует обращать внимание на грудку — важно, чтобы она была мясистой и хорошо сформированной.
Посмотрите также и на кожу. Она не должна быть бледной или чрезмерно желтой, также на ней не должно быть порезов.
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