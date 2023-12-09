Даже лучше курицы и индейки: гастроэнтеролог назвала мясо, особенно полезное зимой

Речь идет о гусе, которого можно просто запекать в духовке — например, с квашеной капустой, яблоками и черносливом. Конечно, готовиться он будет дольше, чем та же курица или индейка, но зато такое блюдо точно сможет украсить ваш стол, разнообразить рацион и согреть в холодную погоду.