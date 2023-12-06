Синдром рождественской елки и еще 8 проблем со здоровьем, которых надо опасаться зимой

«Доктор Питер» писал о том, что сейчас в России растет заболеваемость респираторными инфекциями, включая грипп и COVID-19. В этом нет ничего необычного, так происходит каждый год осенью и зимой. Кроме того, среди детей в этом году врачи отмечают необычайный рост количества случаев микоплазменной инфекции, часто приводящей к пневмонии. Хоть эта инфекция тоже не новая и регистрируется ежегодно, такой всплеск стал в некотором роде неожиданностью.
Но для зимы характерны не только эти болезни. По словам Оксаны Драпкиной, врача-терапевта, академика РАН, есть еще особенности холодного сезона, на которые надо обращать внимание, а еще лучше — к ним готовиться. В своем телеграм-канале специалист
Директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, заслуженный врач РФ, академик РАН, профессор
1. Сердечно-сосудистые заболевания
Да, зимой сердечные приступы случаются чаще, чем в другие сезоны, — это подтверждает статистика. По словам профессора Драпкиной, это связано с сужением сосудов из-за холода и увеличения нагрузки на сердце: ему надо работать с большими усилиями, чтобы поддерживать нормальную температуру тела.
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2. Ледовые травмы
Холодное время года становится горячей порой для травматологов. Здесь все очевидно: людей, поскользнувшихся и упавших на льду, обычно очень много. Хотя угроза есть и сверху: сосульки и снег на крышах даже при небольшой оттепели могут упасть на голову. Поэтому старайтесь не ходить близко к стенам зданий и под балконами. Какие пять правил помогут не переломать руки-ноги в гололед и как распознать перелом, читайте ЗДЕСЬ.
Кстати, самым опасным зимним развлечением врачи называют катание на ватрушках.
3. Переохлаждение и отморожения
Чаще всего от переохлаждения страдают дети и пожилые люди, что связано с недостаточно хорошо работающей системой терморегуляции.
Распознать переохлаждение можно по этим признакам:
бледность кожи;
посиневшие губы;
озноб;
трудности с речью.
Если вовремя не оказать помощь, человек может даже потерять сознание.
«Переохладиться есть риск не только при сильном морозе, но даже при плюсовой температуре при высокой влажности, сильном ветре, в мокрой одежде и обуви, при опьянении», — добавляет врач.
Отморожение обычно угрожает выступающим частям тела — это уши, нос, пальцы рук и ног. Вначале кожа бледнеет, при более длительном воздействии холода появляются пузыри, а далее развивается некроз тканей.
4. Сезонное аффективное расстройство
Его еще называют зимней депрессией, она связана с уменьшением длины светового дня. Такая депрессия проявляется:
сонливостью;
утомляемостью;
нарушениями сна;
сложностью с концентрацией внимания;
тягой к перееданию.
Лечится это расстройство регулярными физическими упражнениями, прогулками в ясную погоду и светотерапией, имитирующей естественный солнечный свет. Если эти меры не приносят результата, психотерапевт может назначить прием антидепрессантов.
5. Сухость кожи
Сухость, зуд и растрескивание кожи — частое явление зимой. Помочь своей коже справиться с холодом на улице и слишком сухим воздухом в помещении можно, если:
установить дома увлажнитель воздуха или повесить в комнатах влажную ткань;
принимать теплый, а не горячий душ. Горячая вода высушивает кожу и провоцирует ее зуд. После душа на еще влажную кожу желательно нанести крем или лосьон.
6. Бронхиальная астма
Холодный и сухой воздух может спровоцировать приступ астмы. В этом случае Оксана Драпкина советует:
по возможности оставаться дома;
если все-таки нужно выйти из дома, то укутать нос и рот шарфом;
всегда иметь под рукой ингалятор;
регулярно проветривать квартиру и делать влажную уборку;
соблюдать меры по профилактике ОРВИ, с высокой вероятностью они тоже могут привести к обострению астмы.
7. Отравление угарным газом
По словам профессора Драпкиной, именно осенью и зимой резко возрастает количество отравлений угарным газом. Чаще всего это происходит в жилых домах, когда используются системы отопления, закрыты окна и плохая вентиляция.
При длительном воздействии небольших количеств угарного газа человек чувствует
головную боль;
головокружение;
слабость;
тошноту.
При высоких концентрациях наступает смерть.
«Для профилактики отравления необходимо регулярно проверять работу системы отопления, чаще проветривать помещение и установить детекторы угарного газа рядом с газовыми приборами», — напоминает врач.
8. Синдром Рейно
Это состояние, при котором происходит спазм мелких сосудов. Он случается из-за холода или эмоционального стресса. Чаще всего поражаются пальцы рук, чуть реже — ног. В этом случае пальцы бледнеют, становятся холодными и болезненными. Приступ обычно длится 15-20 минут, но иногда может продолжаться до нескольких часов.
При склонности к синдрому Рейно специалист рекомендует всегда защищать кисти рук и ступни от холода и ветра. Лучше выбирать варежки, а не перчатки: в них пальцы греют друг друга. Сейчас также продаются специальные перчатки и носки с подогревом.
«Стоит отметить, что этот синдром может быть первым симптомом ревматических заболеваний, поэтому при его появлении необходимо проконсультироваться с врачом», — уточняет Оксана Драпкина.
9. Синдром рождественской елки
Так называют аллергическую реакцию на живую ель. Возникает она из-за спор плесени, которая растет на дереве в естественных условиях. При попадании в дом плесень начинает размножаться еще быстрее и вызывает у человека:
насморк;
зуд в носу;
слезотечение;
проблемы с дыханием;
кашель;
боль в груди.
Если замечаете, что при появлении в квартире живой елки на Новый год вам становится плохо, замените ее на искусственное дерево.
«Если хочется установить живую ель, ее нужно промыть водой и высушить, а сразу после праздников вынести на улицу», — добавляет специалист.