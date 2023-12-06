Синдром рождественской елки и еще 8 проблем со здоровьем, которых надо опасаться зимой

Холодное время года становится горячей порой для травматологов. Здесь все очевидно: людей, поскользнувшихся и упавших на льду, обычно очень много. Хотя угроза есть и сверху: сосульки и снег на крышах даже при небольшой оттепели могут упасть на голову. Поэтому старайтесь не ходить близко к стенам зданий и под балконами. Какие пять правил помогут не переломать руки-ноги в гололед и как распознать перелом, читайте ЗДЕСЬ.