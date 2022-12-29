Почему нам бывает так грустно в праздники

Почему именно в праздники?

Человеку в состоянии депрессии трудно справляться с обычными делами, а здесь начинается суета накануне праздников. И мы становимся еще более уязвимыми и растерянными. Голову переполняют панические мысли, что же делать, как быть, как справиться с таким огромным грузом проблем? «Я так долго ждала каникул, чтобы спрятаться под теплый плед у камина и не высовывать оттуда нос! А как быть с гостями? Я никого не хочу видеть. Мечтаю побыть в тишине, наедине с собою».

Праздники для таких людей вообще могут казаться сплошным кошмаром. «Зачем мне звонят все эти люди, я не хочу разговаривать. Мне не нужны подарки и гости, мне вообще никто сейчас не нужен. Оставьте все меня в покое». Примерно такие мысли крутятся в голове.