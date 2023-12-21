Личный опыт: 3 вещи, которые нейробиолог никогда не сделает ради здоровья мозга

Удивительно, но факт: то, что раздражает вас в других людях, может быть связано с тем, что вам не нравится к себе. Поэтому человек, который постоянно критикует окружающих, себя может тоже не щадить. Однако такое отношение к себе бесследно для здоровья не проходит. В мире и так есть много поводов для стресса, переживаний и нервов — стоит ли тратить столько эмоциональных сил и ресурсов своего организма на волнения по поводу несовершенства людей?