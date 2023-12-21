Личный опыт: 3 вещи, которые нейробиолог никогда не сделает ради здоровья мозга

Возраст, к сожалению, может не лучшим образом влиять не только на наше тело, но и на наш мозг и когнитивные функции. И память страдает, и скорость мышления… Хорошая новость в том, что мы в силах затормозить этот процесс и встретить старость в трезвом уме. Но для этого придется внести некоторые изменения в свою жизнь.
Нейробиолог Эмили Макдональд рассказала журналистам о трех вещах, которые решила исключить из своей жизни, чтобы сохранить мозг здоровым. Как отмечает эксперт, она перестала смотреть негативные передачи по телевизору, слушать грустные песни и осуждать себя и окружающих.
Телевизор убивает мозг
По словам врача, фильмы ужасов и выпуски новостей, скандальные ток-шоу, в которых обсуждают чужое грязное белье, повышают уровень кортизола в крови. Особенно вредно смотреть все это на ночь глядя — так вы еще и свой сон испортите. Тем временем качество сна — один из самых важных факторов для здоровья мозга.
Кроме того, токсичные передачи нормализуют такое поведение и становятся вашим мышлением.
Откажитесь от привычки смотреть выпуски новостей по вечерам. Узнать новости можно из газет или интернет-СМИ, причем и в этом случае лучше дозировать время, которое вы уделяете просмотру статей.
На правильной волне
Музыка влияет на наш мозг гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. По словам доктора Макдональд, прослушивание песен активирует нейропластичность. Тексты ваших любимых композиций влияют на ваши эмоции и разум.
Именно поэтому грустная или агрессивная музыка тоже могут не лучшим образом влиять на ваши когнитивные функции.
Но есть важный нюанс. Существуют исследования, которые подтвердили: если вы сами загрустили, то музыка с подходящим настроением поможет снизить уровень стресса и прожить негативные эмоции. Однако совет врача явно показывает: важно следить за тем, что вы добавляете в свой плейлист.
Не суди — и не судим будешь
Удивительно, но факт: то, что раздражает вас в других людях, может быть связано с тем, что вам не нравится к себе. Поэтому человек, который постоянно критикует окружающих, себя может тоже не щадить. Однако такое отношение к себе бесследно для здоровья не проходит. В мире и так есть много поводов для стресса, переживаний и нервов — стоит ли тратить столько эмоциональных сил и ресурсов своего организма на волнения по поводу несовершенства людей?
По словам нейробиолога, именно отказ от осуждения других людей за их недостатки и просчеты удерживает ее от придирок к себе. Такой подход к жизни помогает бережно относиться к другим, приводит слова эксперта издание