Задолго до потери памяти: как организм предупреждает, что деменция не за горами

Один из самых известных признаков деменции — это потеря памяти. Человек не может вспомнить очевидных вещей: свою дату рождения, родной город, дорогу до магазина, в который он ходил много лет. Причем память может то пропадать, то кратковременно возвращаться в искаженном виде. Такие проявления болезни невозможно не заметить. Человек не может самостоятельно ухаживать за собой, ему нужна помощь родных, а также постоянное наблюдение у невролога.
К сожалению, ученые пока не изобрели лекарства, которое полностью остановит развитие деменции. Однако болезнь можно затормозить с помощью препаратов, главное — вовремя обратить внимание на «красные флаги».
Существует восемь основных предупреждающих признаков,
Дрожь в руках. Так проявляется не только болезнь Паркинсона, говорят врачи. Слабоумие также можно заподозрить и по мелкому дрожанию рук — человеку становится сложно контролировать свое тело из-за изменений в головном мозге.
Шаркающая походка. Еще один тревожный звоночек: человек вдруг стал ходить медленнее, его стопы как будто почти не отрываются от земли.
Сильное потоотделение. Безусловно, этот симптом может быть и признаком проблем с эндокринной системой. Однако в случае деменции с тельцами Леви человек также может начать обильно потеть.
Запоры. Деменция оказывает влияние на биологические функции организма, из-за чего у человека начинаются проблемы с ЖКТ, чаще всего это запоры.
Бессонница. Нарушения в головном мозге влияют и на привычный режим дня: человек без труда засыпал много лет, но вдруг стал мучиться от проблем со сном.
Апатия. Здесь стоит насторожиться, если человеку совсем ничего не интересно, его перестало увлекать даже некогда любимое дело.
Частое повторение одних и тех же действий. Пострадавший кипятит чайник 2-3 раза подряд, включает и выключает свет без надобности, надевает шапку, а потом ее снимает.
Резкие перепады настроения. Когда-то спокойный человек вдруг стал вспыльчивым, агрессивным и подозрительным. Если такое поведение повторяется снова и снова, то его надо обязательно показать врачу.
Кстати
Существуют симптомы менопаузы, которые можно ошибочно принять за деменцию. Как отличить одно от другого? Об этом подробно читайте ЗДЕСЬ.