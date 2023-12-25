Задолго до потери памяти: как организм предупреждает, что деменция не за горами

Дрожь в руках. Так проявляется не только болезнь Паркинсона, говорят врачи. Слабоумие также можно заподозрить и по мелкому дрожанию рук — человеку становится сложно контролировать свое тело из-за изменений в головном мозге.

Шаркающая походка. Еще один тревожный звоночек: человек вдруг стал ходить медленнее, его стопы как будто почти не отрываются от земли.

Сильное потоотделение. Безусловно, этот симптом может быть и признаком проблем с эндокринной системой. Однако в случае деменции с тельцами Леви человек также может начать обильно потеть.

Запоры. Деменция оказывает влияние на биологические функции организма, из-за чего у человека начинаются проблемы с ЖКТ, чаще всего это запоры.

Бессонница. Нарушения в головном мозге влияют и на привычный режим дня: человек без труда засыпал много лет, но вдруг стал мучиться от проблем со сном.

Апатия. Здесь стоит насторожиться, если человеку совсем ничего не интересно, его перестало увлекать даже некогда любимое дело.

Частое повторение одних и тех же действий. Пострадавший кипятит чайник 2-3 раза подряд, включает и выключает свет без надобности, надевает шапку, а потом ее снимает.