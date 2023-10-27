Ученые из Мадрида назвали три вещества, которые могут защитить женщин от деменции

По оценкам MoCA-теста, у 54,3% из всех участников были легкие когнитивные нарушения (у 34,3% женщин и 19,9% мужчин). У женщин, которые употребляли больше железа, показатели MoCA были выше. Они быстрее запоминали, быстрее проходили тесты, их когнитивные способности были явно лучше. Марганец в рационе тоже снизил риск развития нейродегенеративных заболеваний. Медь оказалась на третьем месте — эффект от нее тоже был, но не так ярко выражен.