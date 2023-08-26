Команда исследователей из Бельгии изучила медицинские записи около 25 000 пациентов с болезнью Паркинсона, чтобы выяснить, могут ли проблемы с кишечником быть предупредительным признаком заболевания. Оказалось, что у людей с запорами и синдромом раздраженного кишечника вероятность недуга в два раза выше по сравнению с людьми без этих состояний.