Университет Линчепинга: «У людей с постковидным синдромом изменилось строение мозга»

Ученых и врачей уже давно волнует само существование постковидного синдрома. Известно, что у некоторых людей еще месяцы после выздоровления могут оставаться неприятные симптомы. Некоторые предыдущие исследования на эту тему включали МРТ-сканирование мозга. Авторы этих работ подмечали различия по сравнению с мозгом здорового человека, однако тогда эти различия не признали специфичными для коронавируса.