Университет Линчепинга: «У людей с постковидным синдромом изменилось строение мозга»

Коронавирус по симптомам легко спутать с простудой или гриппом, однако ученые уже давно выяснили его главную отличительную особенность: вирус способен очень долго влиять на здоровье и состояние человека, даже после того, как наступило выздоровление.
Исследователи Университета Линчепинга в Швеции выяснили: ковид провоцирует стойкие изменения в мозге у переболевших людей. Статья на эту тему была опубликована в издании Brain Communications.
Ученых и врачей уже давно волнует само существование постковидного синдрома. Известно, что у некоторых людей еще месяцы после выздоровления могут оставаться неприятные симптомы. Некоторые предыдущие исследования на эту тему включали МРТ-сканирование мозга. Авторы этих работ подмечали различия по сравнению с мозгом здорового человека, однако тогда эти различия не признали специфичными для коронавируса.
Врачи Линчепинга решили сосредоточиться именно на этих изменениях. Для этого они использовали диффузную МРТ. В первую очередь их интересовало белое вещество мозга. Оно состоит из нервных аксонов и очень важно для передачи сигналов между различными частями мозга и остальным телом.
Ученые обследовали 16 мужчин, которые были госпитализированы с тяжелой формой коронавируса. У каждого из них симптомы болезни сохранялись спустя семь месяцев. Их сравнили с группой здоровых людей без признаков постковида.
«Эти две группы различаются по структуре белого вещества мозга. Это может быть одной из причин неврологических проблем, с которыми столкнулась группа, перенесшая тяжелую форму COVID-19. Этот результат соответствует другим исследованиям, которые показали изменения в белом веществе мозга», — говорит один из авторов статьи, нейрорадиолог отделения радиологии университетской больницы Линчепинга Ида Блистад.
Более конкретные выводы ученые делать не спешат, однако их исследование ясно указывает на необходимость использовать для изучения постковидного синдрома более прогрессивные виды МРТ. Чем больше исследователи узнают об особенностях явления, тем эффективней медики смогут лечить «ковидный хвост».
Распространенные синдромы постковида
Потеря чувствительности конечностей.
Бессонница.
Тревожность.
Боли в груди.
Проблемы с дыханием, одышка.
Боль в суставах.
Шум в ушах.
Диарея.
Кашель.
Головные боли.
Боль в горле.
Изменения обоняния или вкуса.
Кстати
К сожалению, от затяжного постковида могут страдать даже дети, несмотря на то что болезнь они переносят часто в бессимптомной или легкой форме. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.