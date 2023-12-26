«Синдром праздничного сердца»: что будет с организмом, если пить все новогодние праздники

Нет повода не выпить — так можно сказать о периоде с декабря по январь. И все-таки лучше поберечь себя и воздержаться от частых застолий, иначе рискуете заработать так называемый «синдром праздничного сердца». Врач-нарколог рассказала, что это за диагноз.
Психиатр-нарколог клиники «Гармония»
«Синдром праздничного сердца — это аритмии, которые возникают на фоне приема алкоголя и не сопровождаются органическими заболеваниями сердца, — говорит психиатр-нарколог Екатерина Стукалова. — Связана эта патология с нарушением электрофизиологических процессов в кровеносной системе под действием этанола и его токсических метаболитов. Наиболее распространенный вариант — мерцательная аритмия, при которой верхние отделы сердца начинают сокращаться быстрее».
Врач рассказала, как понять, что из-за алкоголя сердце начало давать сбой.
Симптомы синдрома праздничного сердца включают:
учащенное сердцебиение;
спутанность сознания;
боли в груди;
«Принято считать, что „праздничное сердце“ формируется под влиянием двух факторов — алкоголя и стресса. Потребление алкоголя часто приводит к „короткому замыканию“ в сердечно-сосудистой системе, изменяет уровень электролитов в крови и увеличивает выброс гормонов стресса, таких как адреналин и кортизол», — говорит наш эксперт.
По словам нарколога, в отличие от кардиомиопатии (патология миокарда. — Прим. ред.) синдром «праздничного сердца» возникает у здоровых людей. Никаких повреждений миокарда, внутрисердечных травм и других проблем у них не наблюдается.
«Вероятность развития болезни связана с увеличением количества алкоголя, — говорит Екатерина Стукалова. — Больше других к появлению синдрома праздничного сердца склонны люди, которые предпочитают смешивать алкогольные напитки».
Какие последствия «праздничного сердца»
«Если вы почувствовали на себе хотя бы один симптом этого синдрома, срочно обращайтесь в скорую помощь, особенно если страдаете от болей в течение 2-3 дней, — предупреждает врач. — Особенно внимательным стоит быть людям, страдающим артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца и атеросклерозом (отложением холестерина на стенках сосудов). Для них обильное употребление алкоголя может кончиться болезненной смертью».
Как избежать синдрома
Чтобы не погубить свое сердце во время праздников, врач очень советует следить за количеством выпитого и, как было сказано выше, не смешивать различные виды алкоголя.
«Один-два бокала шампанского будет вполне достаточно, чтобы отдохнуть, но при этом не переборщить, — говорит Екатерина Стукалова. — В идеале вообще не стоит выпивать. Тогда организм скажет вам спасибо».