«Синдром праздничного сердца»: что будет с организмом, если пить все новогодние праздники

«Если вы почувствовали на себе хотя бы один симптом этого синдрома, срочно обращайтесь в скорую помощь, особенно если страдаете от болей в течение 2-3 дней, — предупреждает врач. — Особенно внимательным стоит быть людям, страдающим артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца и атеросклерозом (отложением холестерина на стенках сосудов). Для них обильное употребление алкоголя может кончиться болезненной смертью».