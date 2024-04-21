Как пережить сезон аллергий без проблем и больничных: советы врача Давлятовой

Весной аллергики готовы закрыться в четырех стенах и не высовывать носа на улицу. Жизнь им отравляет пыльца в воздухе: из носа течет, глаза слезятся, кожа зудит, нет ни сна, ни отдыха. Чихание и кашель, затруднение дыхания вплоть до приступов астмы — все это весенний поллиноз. Но можно ли пережить сезон спокойно, без обострений? Об этом рассказала Эльвина Давлятова — аллерголог-иммунолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.