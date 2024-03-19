Как выглядят метастазы? Это уплотненные кусочки ткани разного размера, есть совсем микроскопические, которые легко не заметить и при обследовании, и во время операции. Операция, при которой надо удалить из легких 170 больших и маленьких «кусочков», невероятно травматична для человека и может быть фатальной. Поэтому хирурги не берут на такие операции пожилых или ослабленных болезнью людей. Молодость и спортивная закалка Вячеслава стали его спасением. Он смог пережить целых шесть (!) сложнейших, долгих (по 5-8 часов), очень болезненных операций.