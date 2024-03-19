Теперь 37-летний Вячеслав из Москвы может смело строить планы на будущее. Прогнозы на жизнь самые оптимистические, говорят врачи.
«Доктор Питер» из первых уст узнал все подробности этой невероятной истории.
Шишка на плече — первый симптом
«Мой изначальный диагноз — остеосаркома. Метастазы в легких стали следствием болезни», — рассказывает Вячеслав.
Онкология пришла в его жизнь четыре года назад, полностью изменив все. Вячеслав работал в банке и вел активный образ жизни. Имеет звание мастера спорта России по тайскому боксу. И проблем со здоровьем не испытывал — пока не наступил 2020 год.
«Внезапно появилась шишка на плече, — говорит Вячеслав. — Мы тогда все сидели на карантине, был ковид. Я отправил фотографию плеча своему другу-хирургу, он посмотрел и сказал: „У тебя вывих, езжай в травмпункт“. Я поехал, там мне сделали рентген и сразу отправили с этим снимком к онкологу».
Онкологический диагноз стал громом среди ясного неба. Молодой мужчина прошел все стадии принятия тяжелой болезни — были периоды паники, отчаяния, страха. Но вместе с тем, сразу появился четкий план действия.
Опухоль росла, появились метастазы в легких
Началось лечение. Вячеслав прошел курс химиотерапии, но опухоль продолжала расти, поэтому московские врачи приняли решение удалить ее с частью плеча, заменив его эндопротезом. Через две недели после операции Вячеслав улетел на лечение в Германию, там он в течение полугода прошел еще несколько курсов химиотерапии.
«Опухоль дала множественные метастазы в легких. К сожалению, это распространенная ситуация при остеосаркоме, я тоже не стал исключением, — рассказывает Вячеслав. — В Германии удалось остановить рост очагов, но местные врачи удаляют не более 10-15 метастазов за одну операцию. По протоколам в Германии такое количество очагов сдерживают химиотерапией».
С самого начала болезни Вячеслав подробно, скрупулезно вникал в ход своего лечения. Много читал, консультировался с врачами. Кажется, он навсегда запомнил сложные названия лекарственных препаратов, применяемых при химиотерапии, и может поэтапно рассказать ход операции по замене плечевого сустава.
Уникальный доктор
Вот так, по отзывам и публикациям в прессе и медицинской литературе, Вячеслав нашел хирурга-онколога Евгения Левченко, заведующего отделением торакальной онкологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова из Петербурга. Впрочем, слово «нашел» здесь только фигура речи: найти Евгения Владимировича было несложно. Он — единственный хирург в мире, способный сделать такую уникальную операцию. В его профессиональной жизни есть пациенты, у которых он удалял метастазы десятками, тем самым спасая им жизнь.
Доктор медицинских наук, профессор, член-кор. РАН, заведующий торакальным отделением НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова
Но в случае с Вячеславом был поставлен новый рекорд — 170 удаленных метастазов!
Как выглядят метастазы? Это уплотненные кусочки ткани разного размера, есть совсем микроскопические, которые легко не заметить и при обследовании, и во время операции. Операция, при которой надо удалить из легких 170 больших и маленьких «кусочков», невероятно травматична для человека и может быть фатальной. Поэтому хирурги не берут на такие операции пожилых или ослабленных болезнью людей. Молодость и спортивная закалка Вячеслава стали его спасением. Он смог пережить целых шесть (!) сложнейших, долгих (по 5-8 часов), очень болезненных операций.
«Удаление, к примеру, 30 или 50 метастазов из нижней доли легкого уже само по себе большая травма для организма, и нужно было дать ему время для восстановления, — рассказывает хирург Евгений Левченко. — Поэтому понадобилось шесть операций, чтобы удалить все метастазы из легких пациента».
Первые три операции провели методом изолированной химиоперфузии — это модернизированная запатентованная методика НМИЦ онкологии им. Петрова. Во время операции легкое «выключают» из общего кровообращения и создают в нем собственное локальное кровообращение с циркуляцией высокой дозы химиопрепаратов. Чтобы убить нереализованные еще метастазы, концентрация цитостатиков в таких операциях в сотни раз выше, чем при высокодозной химиотерапии. Затем в течение получаса легкое промывается от цитостатика и включается обратно в общее кровообращение. Сама методика очень сложная. На эти операции приходит перфузиолог, встраивает аппарат искусственного кровообращения в легкое.
Химиоперфузия эффективна, когда требуется убрать самые мелкие метастазы легочной ткани — так исключается возможность появления новых метастазов в легких. А вот крупные метастазы онкологи удаляли уже стандартным способом — скальпелем.
«Самой тяжелой — и физически, и психологически — стала первая операция, — рассказывает Вячеслав. — Послеоперационный период проходил сложно, боль не отпускала. Но с каждой следующей операцией я уже знал, что меня ждет, и психологически было легче. Понимал, что мне можно, а чего нельзя, как лежать, как вставать».
Самая главная награда для хирурга-онколога — это спасенная человеческая жизнь.
«Прогнозы у нас самые оптимистические, — говорит Евгений Левченко. — У Вячеслава есть все шансы жить без заболевания».
Постепенно Вячеслав возвращается к обычной жизни, но понятно, что прежней она уже никогда не будет. После шести операций на легких показатели функции внешнего дыхания составляют всего 57% от нормы. Восстановиться до 100-процентных показателей уже невозможно.
«На третий этаж я поднимаюсь. И все, требуется отдых, — говорит Вячеслав — Быстро утомляюсь. Работать в прежнем ритме в офисе нет возможности, пришлось перейти на работу из дома. В текущих условиях можно жить полноценной и яркой жизнью, чем я и планирую заняться».