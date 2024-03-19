Психиатры объяснили, почему мы не помним раннее детство

Есть и другая версия. В нашем раннем детстве все происходящее с нами, как правило, довольно однообразно, поэтому и запоминать особо нечего. Не зря мамы в декрете называют это время «днем сурка». Каждый день по режиму, всегда одно и то же. Это потом, в три года, ребенок пойдет в сад и его жизнь резко изменится. А пока жизнь малыша спокойна и размеренна.