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Психиатры объяснили, почему мы не помним раннее детство

Можете ли вы вспомнить свои первые дни рождения? Как сказали первое слово или сделали первый шаг? Вряд ли, ведь все мы страдаем от детской амнезии. Что это такое и почему она возникает? Рассказывают психиатры.

19 марта 20243
почему мы не помним детство
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Кто-то скажет, что не помнит раннее детство, потому что прошло уже много лет. Однако и подростки вряд ли расскажут о своих первых годах жизни. Почему же природа так задумала? Почему мы забываем такой важный этап жизни, когда учимся ходить, говорить и активно познаем этот мир?

Есть несколько объяснений, почему человек не помнит раннее детство.

«Во-первых, наш мозг еще не полностью развит в это время, поэтому способность к запоминанию событий ограничена, — объясняют эксперты Психиатрической клинической больницы № 1 имени Н.А. Алексеева. — Во-вторых, события ранних лет могут забываться из-за детской амнезии».

Какое ваше самое раннее воспоминание из детства? Большинство припомнит что-нибудь из возраста 3-4 лет. А все, что происходило «до», как правило, выпадает из памяти.

«Детская (инфантильная) амнезия — это феномен, когда мы забываем события из раннего детства. Предположительно детская амнезия возникает, потому что мозг еще не полностью сформирован и детские воспоминания часто не закрепляются в долговременной памяти», — говорят психиатры. — Кроме того, ранние воспоминания могут быть пересекающимися или спутанными, из-за чего их также сложно сохранить».

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Впрочем, точную причину детской амнезии ученые пока так и не нашли.

Есть и другая версия. В нашем раннем детстве все происходящее с нами, как правило, довольно однообразно, поэтому и запоминать особо нечего. Не зря мамы в декрете называют это время «днем сурка». Каждый день по режиму, всегда одно и то же. Это потом, в три года, ребенок пойдет в сад и его жизнь резко изменится. А пока жизнь малыша спокойна и размеренна.

Кроме того, ребенок в этот период тратит столько энергии и времени на освоение навыков и информации, что мозг просто не фокусируется на сохранении детских воспоминаний, у него сейчас другие заботы.

По данным исследований, на протяжении всего детства наша способность запоминать вещи в течение длительного периода времени улучшается постепенно.

«Невербальные тесты показывают, что развитие воспоминаний идет полным ходом к концу первого года жизни. К концу второго года долговременное воспоминание становится надежным», — говорит Патрисия Бауэр с кафедры психологии и нейронауки Университета Дьюка (США).

Ученые провели эксперимент. Младенцам демонстрировали новые предметы и показывали, как их использовать. Выяснилось, что 6-месячные дети помнят действия в течение 24 часов, но забывают их к концу вторых суток. Проходит немного времени, и вот уже 9-месячные малыши способны хранить информацию в течение одного месяца. А ближе к 20 месяцам жизни — в течение года.

«С возрастом этот эффект становится все более надежным», — говорит Патрисия.

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Гиппокамп — часть мозга, которая важна для формирования эпизодических воспоминаний, одна из немногих областей, которая продолжает создавать новые нейроны во взрослом возрасте. Однако у детей скорость производства нейронов значительно выше. Поэтому ученые приходят к выводу: масса новых нейронов в мозге малыша разрушает существующие сети уже сформированных воспоминаний.

А вот когда человек плохо помнит события из подросткового возраста, это уже тревожный звонок.

«Если вы не помните себя лет до десяти или даже шестнадцати, вашему терапевту есть чем заняться», — говорит психолог Михаил Лабковский. И наоборот, чем ярче и четче будут воспоминания из детства, тем больше вероятность, что детских травм у вас мало.

«Качество наших ранних воспоминаний может снижаться с течением времени из-за искажений памяти. Наш мозг подвержен влиянию различных факторов, таких как восприятие, эмоции и интерпретация, поэтому воспоминания могут искажаться или изменяться со временем», — говорят эксперты Психиатрической клинической больницы.

Как меняется наша память с рождения и до взросления

  • 0 — 1 год. Малыш способен запоминать события в течение коротких периодов времени, но с каждым месяцем информация хранится все дольше.

  • 1 — 2 года. Ребенок начинает запоминать события на все более и более длительное время.

  • 2 — 3 года. Декларативная память (на факты и события) улучшается.

  • 4 — 7 лет. Начинает проявляться проспективная память — память о том, что нужно сделать в будущем.

  • 8 — 10 лет. Ребенок лучше запоминает факты и пространственные отношения (как один объект связан в пространстве с другим).

  • 10 — 12 лет. Улучшается долговременная память. Развивается способность сознательно подавлять воспоминания.

  • 13 — 21 год. Улучшаются перспективная и рабочая память.

Автор текста:Ксения Воронежцева
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