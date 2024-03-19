Психиатры объяснили, почему мы не помним раннее детство

Кто-то скажет, что не помнит раннее детство, потому что прошло уже много лет. Однако и подростки вряд ли расскажут о своих первых годах жизни. Почему же природа так задумала? Почему мы забываем такой важный этап жизни, когда учимся ходить, говорить и активно познаем этот мир?
Есть несколько объяснений, почему человек не помнит раннее детство.
«Во-первых, наш мозг еще не полностью развит в это время, поэтому способность к запоминанию событий ограничена, —
Какое ваше самое раннее воспоминание из детства? Большинство припомнит что-нибудь из возраста 3-4 лет. А все, что происходило «до», как правило, выпадает из памяти.
«Детская (инфантильная) амнезия — это феномен, когда мы забываем события из раннего детства. Предположительно детская амнезия возникает, потому что мозг еще не полностью сформирован и детские воспоминания часто не закрепляются в долговременной памяти», — говорят психиатры. — Кроме того, ранние воспоминания могут быть пересекающимися или спутанными, из-за чего их также сложно сохранить».
Впрочем, точную причину детской амнезии ученые пока так и не нашли.
Есть и другая версия. В нашем раннем детстве все происходящее с нами, как правило, довольно однообразно, поэтому и запоминать особо нечего. Не зря мамы в декрете называют это время «днем сурка». Каждый день по режиму, всегда одно и то же. Это потом, в три года, ребенок пойдет в сад и его жизнь резко изменится. А пока жизнь малыша спокойна и размеренна.
Кроме того, ребенок в этот период тратит столько энергии и времени на освоение навыков и информации, что мозг просто не фокусируется на сохранении детских воспоминаний, у него сейчас другие заботы.
По данным исследований, на протяжении всего детства наша способность запоминать вещи в течение длительного периода времени улучшается постепенно.
«Невербальные тесты показывают, что развитие воспоминаний идет полным ходом к концу первого года жизни. К концу второго года долговременное воспоминание становится надежным», —
Ученые провели эксперимент. Младенцам демонстрировали новые предметы и показывали, как их использовать. Выяснилось, что 6-месячные дети помнят действия в течение 24 часов, но забывают их к концу вторых суток. Проходит немного времени, и вот уже 9-месячные малыши способны хранить информацию в течение одного месяца. А ближе к 20 месяцам жизни — в течение года.
«С возрастом этот эффект становится все более надежным», — говорит Патрисия.
Гиппокамп — часть мозга, которая важна для формирования эпизодических воспоминаний, одна из немногих областей, которая продолжает создавать новые нейроны во взрослом возрасте. Однако у детей скорость производства нейронов значительно выше. Поэтому ученые приходят к выводу: масса новых нейронов в мозге малыша разрушает существующие сети уже сформированных воспоминаний.
А вот когда человек плохо помнит события из подросткового возраста, это уже тревожный звонок.
«Если вы не помните себя лет до десяти или даже шестнадцати, вашему терапевту есть чем заняться», — говорит психолог Михаил Лабковский. И наоборот, чем ярче и четче будут воспоминания из детства, тем больше вероятность, что детских травм у вас мало.
«Качество наших ранних воспоминаний может снижаться с течением времени из-за искажений памяти. Наш мозг подвержен влиянию различных факторов, таких как восприятие, эмоции и интерпретация, поэтому воспоминания могут искажаться или изменяться со временем», — говорят эксперты Психиатрической клинической больницы.
Как меняется наша память с рождения и до взросления
0 — 1 год. Малыш способен запоминать события в течение коротких периодов времени, но с каждым месяцем информация хранится все дольше.
1 — 2 года. Ребенок начинает запоминать события на все более и более длительное время.
2 — 3 года. Декларативная память (на факты и события) улучшается.
4 — 7 лет. Начинает проявляться проспективная память — память о том, что нужно сделать в будущем.
8 — 10 лет. Ребенок лучше запоминает факты и пространственные отношения (как один объект связан в пространстве с другим).
10 — 12 лет. Улучшается долговременная память. Развивается способность сознательно подавлять воспоминания.
13 — 21 год. Улучшаются перспективная и рабочая память.