Все еще кипятите? Названа температура стирки постельного белья, которая убьет пылевых клещей

Чтобы убить бактерии и пылевых клещей необязательно кипятить постельное белье или отправлять его в горячую стирку . Это может испортить ткань большинства постельных принадлежностей, сделав ее блеклой и подсевшей. Кроме того, постоянная стирка на максимуме может привести к увеличению ваших счетов за электроэнергию, когда в этом нет необходимости. Вам оно надо?