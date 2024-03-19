Все еще кипятите? Названа температура стирки постельного белья, которая убьет пылевых клещей

Простыни и наволочки достаточно быстро становятся грязными, особенно если вы потеете ночью или разрешаете домашним питомцам забираться в кровать. Постельные принадлежности легко впитывают пот, кожный жир, на нем скапливаются омертвевшие частицы эпителия и могут обитать пылевые клещи, которых в квартире бывает предостаточно.
Чтобы убить бактерии и пылевых клещей необязательно кипятить постельное белье или отправлять его в горячую стирку. Это может испортить ткань большинства постельных принадлежностей, сделав ее блеклой и подсевшей. Кроме того, постоянная стирка на максимуме может привести к увеличению ваших счетов за электроэнергию, когда в этом нет необходимости. Вам оно надо?
По словам Лианны Шулбред, эксперта по торговле постельными принадлежностями, уничтожить бактерии на постельном белье поможет даже стирка при умеренной температуре.
«Большинство тканей можно стирать при температуре 40 градусов Цельсия, поскольку это помогает удалить грязь, натуральные масла для тела и уничтожить микробы», —
Также специалист посоветовала перед стиркой постельного белья ознакомиться с этикеткой по уходу за изделием и придерживаться указанных там рекомендаций.
Как часто надо стирать
Оптимальным считается менять постельное белье раз в неделю, даже если вы регулярно принимаете душ перед сном. Особенно если у вас белое белье, на котором будут видны все пятна и грязь. Согласитесь, спать на таком неуютно и неприятно.
Если же кто-то в семье страдает аллергией или болеет, стирать белье лучше как можно чаще.
«Людям, страдающим аллергией или астмой, рекомендуется часто стирать постельное белье, поскольку это может помочь уменьшить симптомы. Тем, кто спит с домашними животными или болеет, также следует стирать постельное белье чаще, чем раз в неделю», — отмечает Лианна Шулбред.
Эксперт также настоятельно рекомендует спать с наматрасником на кровати, чтобы легче было поддерживать матрас в чистоте.
А чтобы как можно дольше сохранить вид узорчатых и красочных пододеяльников, специалист советует вывернуть их наизнанку перед тем, как положить в стиральную машину.
Белье из какой ткани никогда не выберет врач
Многие из нас выбирают постельное белье или другой домашний текстиль, руководствуясь красотой, удобством использования и ценой изделий. Но забываем про пользу.
Как рассказывала ранее аллерголог-иммунолог Елена Парецкая, при выборе постельного белья стоит отдавать предпочтение натуральным тканям — шелку, хлопку или льну. Они обладают отличной теплопроводностью и хорошо впитывают пот, а также не вызывают аллергических реакций.
Небольшой процент синтетики в составе постельного белья, по словам врача, допускается: это практично. А вот спать на чистой синтетике точно не стоит. Такие ткани копят статическое электричество, вызывают неприятное ощущение на коже, могут провоцировать усиление потливости во время сна. Как отмечала Елена Парецкая, кожные бактерии и грибки, постоянно попадая во влажную и теплую среду, начинают быстро размножаться и могут провоцировать дерматит, потницу или прыщи.