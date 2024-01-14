Вредно для здоровья: постельное белье из какой ткани никогда не выберет врач

Какие подушки и одеяла полезнее для сна? Нужно ли при выборе постельных принадлежностей обращать внимание на состав наполнителей? Какие простыни лучше выбирать и как часто они требуют стирки? Все эти вопросы стоит выяснить, выбирая очередной комплект постельного белья, новую подушку или одеяло.
Стоит задуматься о том, насколько полезны для кожи махровые простыни или шелковое постельное белье, стоит ли переплачивать за дорогие материалы. Обо всем этом мы поговорили с патофизиологом Еленой Парецкой.
Аллерголог-иммунолог, педиатр, патофизиологЛичный сайт
Условия комфортного сна
Прежде всего важно знать, что для комфортного сна необходимо одеяло правильного размера. Оно должно быть как минимум на 30 см длиннее вашего роста и на 30-40 см шире ваших плеч. Только в этом случае вам будет удобно им укрываться, ведь работает правило «чем больше, тем лучше»: чем шире и длиннее одеяло, тем комфортнее под ним будет спать.
«Подушки и одеяла стоит выбирать с синтетическим наполнителем, особенно для зимы, — советует врач. — Они гипоаллергенны, хорошо удерживают тепло, не давая ощущения перегрева. Да, подушки из натуральных материалов легче, они могут принимать любую форму, но синтетические материалы упругие, эластичные, что удобнее для сна».
Какую ткань никогда не выберет врач
«Стоит отдавать предпочтение натуральным тканям: шелку, хлопку или льну. Они обладают отличной теплопроводностью и хорошо впитывают пот. Плюс ко всему эти ткани практически не вызывают аллергических реакций, — говорит Елена Парецкая. — Допускается в составе ткани небольшой процент синтетики (полиэстера), если это простыня, наволочка или пододеяльник. Они меньше мнутся при стирке, что удобнее в использовании».
Но чистую синтетику покупать не стоит, предостерегает врач.
«Эти ткани копят статическое электричество, вызывают неприятное ощущение на коже, могут провоцировать усиление потливости во время сна. Синтетические ткани обладают плохой теплопроводностью, что ведет к усилению потоотделения во время сна, — говорит Елена Парецкая. — Кожные бактерии и грибки, живущие на поверхности эпителия, не провоцируют проблем. Но если они постоянно попадают во влажную и теплую среду, опасные микроорганизмы размножаются, провоцируя дерматит, потницу или прыщи. Натуральные ткани подобных реакций не вызывают».
Наполнитель для подушек
Высокие пуховые подушки вредят позвоночнику, поскольку полусидя спать не очень полезно и удобно, обращает внимание патофизиолог. Поэтому стоит предпочесть им ортопедические изделия, подстраивающиеся под форму головы и шеи.
«А вот в отношении материала, из которого сделаны подушки, все не так, как с постельным бельем. Стоит отдать предпочтение именно искусственным наполнителям, поскольку натуральные, такие как перо, пух или шерсть, могут стать провокаторами аллергических реакций, — уверена врач. — Иногда при проблемах с кожей лица первое, что нужно, — это заменить подушку, выбрав синтетический наполнитель».
Натуральные компоненты могут также провоцировать потливость, что усиливает прыщи и дерматиты, а иногда еще и аллергию в форме ринитов, конъюнктивитов и даже бронхиальной астмы.
«Помимо того, подушки с пером и пухом копят в себе перьевых и пылевых клещей, которые могут провоцировать обострение розацеа или контактных дерматитов, — продолжает врач. — Аллергикам стоит отдать предпочтение синтетическим наполнителям, а ткань для наперника должна быть из хлопка или бамбука. Это гипоаллергенные материалы, которые просты в уходе».
Как часто стирать подушки и одеяла
Чистить или стирать подушки и одеяла, каким бы ни был их наполнитель, необходимо как минимум дважды в год.
Это правило касается тех людей, которые относительно здоровы и не страдают от аллергии. Людям с аллергией и хроническими заболеваниями стоит проводить эти процедуры чаще, раз в квартал или даже в месяц, в зависимости от формы патологии.
И гладим!
«Комфортность постельного белья будет зависеть не только от типа ткани, из которой оно сделано, но и от частоты стирки этого белья», — рассказывает врач. — По мнению дерматологов, инфекционистов и врачей других специальностей, оптимально менять белье раз в неделю. Это связано с тем, что даже если человек регулярно моется перед сном, он во сне все равно потеет. Частицы пота и эпителия, бактерии с кожи остаются на белье, что дает возможность для активного размножения микрофлоры».