Вредно для здоровья: постельное белье из какой ткани никогда не выберет врач

«Комфортность постельного белья будет зависеть не только от типа ткани, из которой оно сделано, но и от частоты стирки этого белья», — рассказывает врач. — По мнению дерматологов, инфекционистов и врачей других специальностей, оптимально менять белье раз в неделю. Это связано с тем, что даже если человек регулярно моется перед сном, он во сне все равно потеет. Частицы пота и эпителия, бактерии с кожи остаются на белье, что дает возможность для активного размножения микрофлоры».