Не только через постель: названы необычные пути заражения венерическими заболеваниями

Казалось бы, венерические заболевания потому и называют венерическими, что передаются половым путем. Еще в 1527 году французский медик Жак де Бетанкур предложил объединить такого рода инфекции под этим звучным названием, так как они являются «плодом любви». Но не все так просто, некоторые заболевания легко подхватить даже без поцелуев и секса, пишут наши коллеги из журнала Maxim.