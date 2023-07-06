Не только через постель: названы необычные пути заражения венерическими заболеваниями

Казалось бы, венерические заболевания потому и называют венерическими, что передаются половым путем. Еще в 1527 году французский медик Жак де Бетанкур предложил объединить такого рода инфекции под этим звучным названием, так как они являются «плодом любви». Но не все так просто, некоторые заболевания легко подхватить даже без поцелуев и секса, пишут наши коллеги из журнала Maxim.
Сифилис
Порядка 98% всех случаев заражения этой болячкой происходит во время секса, однако остаются 2%, за которые отвечают именно бытовые контакты во влажной среде. К сожалению, трипонема предпочитает именно такую.
А это значит, что подхватить заразу можно во время поцелуев, укусов, во время соприкосновения с поврежденной кожей и предметами, на которых поселился возбудитель.
В сборнике рассказов Зины Никитиной «Венера — Земля — Марс» описывается случай, когда акробатка в цирке заразила своего напарника сифилисом через папулы на ногах — во время выступлений девушка подолгу стояла у него на голове.
Гонорея
Главный путь заражения — половой, однако гонококки, как и трипонема, прекрасно ощущают себя во влажной среде. Увы, они долго сохраняются на поверхности посуды, сиденьях унитаза, стенках ванн и бассейнов, если вода в последних не слишком хлорированная.
Кроме того, стоит избегать пользоваться общими предметами личной гигиены и постельным бельем с зараженным. Подхватить болезнь можно и в том случае, если вы коснетесь глаз больного, а потом своих.
Папилломавирус, герпес, трихимониаз и микоплазмоз
Весь этот букет заболеваний также можно заполучить, поспав в чужой постели, воспользовавшись чужим полотенцем или попив из чашки больного. Заражение через рядовой бытовой контакт также возможно.
Отметим, что риски заражения растут, если иммунитет снижен, вы принимаете антибиотики или получаете химиотерапию по поводу онкологии. Повышают вероятность заболевания также ссадины, царапины, расчесы и другие микротравмы на коже, кариозные зубы, хронические заболевания.
Кандидоз
Заболевание не относится к группе венерических, но также касается половой сферы. Пострадать могут как женщины, так и мужчины. Как ни странно, молочницей можно заразиться даже через немытые фрукты и овощи. Еще его легко подхватить в общественных душевых.
Напомним, что грибок рода Candida обычно присутствует в организме в качестве условно-патогенной микрофлоры и обитает на слизистых оболочках, но развитие заболевания начинается при патологическом размножении грибковых спор. А это опять-таки происходит на фоне снижения иммунитета.
Хламидиоз
Предметы гигиены и постельные принадлежности — да-да, хламидии могут перекочевать в ваш организм именно таким образом. А еще — если вы примете ванну сразу же после зараженного. Очень редко хламидиоз передается воздушно-капельным путем, только если возбудитель очень уж агрессивный, а иммунитет снижен.
Кстати, еще один странный способ заразиться этим венерическим заболеванием — потрогать… коалу. Эти животные считаются переносчиками хламидий.