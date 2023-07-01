Вернуться без букета: врач Сосновский рассказал о правилах безопасного курортного романа

Ситуации, когда после курортного романа отдыхавшему мужчине или женщине требуется помощь дерматолога или дерматовенеролога, очень даже распространены. Чаще всего к врачам обращаются с такими проблемами, как ИППП, педикулез (вши), различные кожные заболевания.
Как всего этого избежать? Какие рекомендации на этот счет дают врачи, а также опытные туристы? На эти вопросы «Доктору Питеру» ответил Станислав Сосновский, уролог-андролог, репродуктолог, кандидат медицинских наук.
Уролог-андролог, репродуктолог клиники «АБИА», кандидат медицинских наукСтраница на сайте клиники
Сама ситуация располагает
Курортные романы быстро вспыхивают и чаще всего завершаются в момент, когда пора разъезжаться по домам. Случайными связями грешат не только свободные дамы и джентльмены, но и вырвавшиеся на отдых супруги, волей случая оказавшиеся в курортном регионе без своей второй половины. Жаркое солнце, пляж и ласковое море или санаторий, дом отдыха, необычные туристические маршруты — все это создает условия для завязывания новых знакомств, в том числе и с противоположным полом. Прогулки допоздна, немного алкоголя, вкусная еда, приятная компания — и вот уже возникают романтические чувства и увлечения.
Конечно, влюбленность и романтика — это прекрасно, интимная жизнь важна для каждого. Но чтобы о курортном романе остались лишь приятные воспоминания, важно, чтобы после его завершения не развилось проблем со здоровьем.
Какие «подарочки» можно привезти с моря
К сожалению, далеко не все отдыхающие, с которыми может свести судьба, возят с собой справку о здоровье, в том числе со свежими анализами от венеролога. Поэтому романтические отношения, которые зашли дальше, чем просто общение и флирт, могут привести к тому, что вы вернетесь домой с признаками крайне деликатных и неприятных инфекций. Это могут быть как банальные лобковые вши, так и бактериальные или вирусные инфекции: сифилис, трихомониаз, гонорея. Стоит помнить и о более серьезных патологиях — гепатитах и ВИЧ. От них никто не застрахован, особенно если о партнере вам известно немного.
Еще одна проблема, уже сугубо женская, — это незапланированная беременность. Нередко и об отце ребенка ничего неизвестно, кроме имени и разве что города, из которого он прибыл на отдых.
Разбитое сердце
Большинство мужчин, если они одиноки или даже женаты, но едут на курорт в одиночестве, не планируют никаких серьезных отношений. Если они и думают о делах амурных, то не более чем для развлечения и поднятия жизненного тонуса. А вот женщины, отправляясь на курорты, в большинстве своем мечтают найти новую любовь и длительные отношения. Поэтому важно трезво оценить свой роман и понимать, до каких границ можно зайти, чтобы потом не было мучительно больно.
Главное правило — безопасность
Все врачи единогласно утверждают следующее: необходимо всячески избегать незащищенных половых контактов. Презерватив — лучшее средство. Но покупать его обязательно следует в аптеках, чтобы изделие не подвело в ответственный момент. Или же стоит доверять только проверенным производителям, также обращая внимание на срок годности.
Многие игнорируют тот факт, что у латекса со временем увеличивается проницающая способность. А это распространенная практика — когда в кошельке презервативы хранятся по нескольку лет. Когда они становятся востребованными, то оказывается, что срок их допустимого хранения давно истек и должную защиту обеспечить они не могут.
Что делать, если незащищенный половой контакт все же состоялся?
Бывает так, что средств контрацепции вообще не применялось или они дали осечку. В этом случае поможет только спринцевание с использованием специализированных антисептиков. Причем это необходимо сделать в течение 2-3 часов непосредственно после «события». И это актуально при любой разновидности интимного контакта, даже если он ограничился только петтингом.
Иные кожные заболевания
Среди иных кожных заболеваний при курортных романах проще всего подцепить педикулез (вши), а также чесотку. К сожалению, эффективных методов защиты от этих болезней нет. Они передаются при любом телесном контакте. Все, что можно посоветовать на этот счет, — тщательно выбирать партнера для курортного романа, а по окончании отпуска — обязательно пройти комплексное обследование у дерматолога, желательно в клинике с достойной репутацией и опытными врачами. Направление к нему можно получить от своего семейного врача.