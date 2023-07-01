Вернуться без букета: врач Сосновский рассказал о правилах безопасного курортного романа

К сожалению, далеко не все отдыхающие, с которыми может свести судьба, возят с собой справку о здоровье, в том числе со свежими анализами от венеролога. Поэтому романтические отношения, которые зашли дальше, чем просто общение и флирт, могут привести к тому, что вы вернетесь домой с признаками крайне деликатных и неприятных инфекций. Это могут быть как банальные лобковые вши, так и бактериальные или вирусные инфекции: сифилис, трихомониаз, гонорея. Стоит помнить и о более серьезных патологиях — гепатитах и ВИЧ. От них никто не застрахован, особенно если о партнере вам известно немного.