Названа лучшая поза для сна в душной комнате

Если вам будет дискомфортно спать в холодных носках, то можно взять грелку, наполнить ее холодной водой, слегка заморозить, а потом положить себе в ноги. Она тоже будет прекрасно охлаждать. Но если вам станет неприятно, то всегда есть возможность просто отодвинуться от холодного предмета. Опять же не забудьте подложить полотенце, чтобы постельное белье оставалось сухим и красивым.