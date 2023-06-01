Названа лучшая поза для сна в душной комнате

Если спать в душной, жаркой комнате, то утром можно почувствовать себя крайне плохо: голова начнет болеть, в теле появится тяжесть, а чувство бодрости так и не придет даже после чашки крепкого кофе. Да, можно спать с включенным кондиционером, но он есть далеко не у каждого, плюс ко всему велик риск перестараться с охлаждением и простыть.
«Когда человек спит на одном боку, то воздух циркулирует таким образом, что отдача тепла происходит быстрее. Организму проще охладиться, отрегулировав температуру тела для оптимального уровня», — пояснила Джонсон.
По мнению эксперта важную роль играет и постельное белье, на котором вы спите.
«Откажитесь от атласных, шелковых или синтетических простыней и наволочек. Замените на что-то более легкое и дышащее, например на белье из хлопка или льна. Таким образом вы снизите температуру в постели, что поможет вам качественно выспаться ночью», — пояснила Джонсон.
Отлично подойдет белье из других натуральных материалов, например бамбука. Обращайте внимание и на цвет: бледные оттенки успокаивают нервную систему, помогают быстрее заснуть, в то время как темные или яркие обладают обратным эффектом. Их лучше отложить до наступления холодов.
Вот еще несколько важных нюансов.
Вам может быть жарко из-за матраса. Если в изделии много ортопедической пены, то она способна удерживать тепло.
Не пренебрегайте пижамами. Кажется, что лучше спать в белье или вообще голышом, ведь в комнате жарко. Однако именно пижама из натурального хлопка или льна будет впитывать пот, позволяя не чувствовать сильный дискомфорт.
Пейте больше чистой воды. В жару мы теряем ее слишком быстро.
Тренируйтесь по утрам. Так вы избежите вечернего возбуждения и повышения температуры тела.
Два лайфхака из Древнего Египта
Способы, как уснуть в жару, придумали еще древние египтяне. В давние времена ночи были жаркие и влажные, поэтому заснуть в таких условиях — задачка не из легких.
Подготовка ко сну происходила так: вечером древние люди опускали то, что мы сейчас называем простынями, в холодную воду. Затем их хорошенько отжимали (тут уже вам поможет стиральная машинка). Затем стелили простыню на кровать, а сверху клали тонкое сухое полотенце. И все, после этого ритуала надо было сразу ложиться спать.
А вот еще один способ: возьмите пару шерстяных носков, положите их в пластиковый пакет и засуньте на пару часов в морозилку. Затем наденьте и спокойно ложитесь спать. Но не забудьте подложить под ноги полотенце, иначе матрас намокнет.
Если вам будет дискомфортно спать в холодных носках, то можно взять грелку, наполнить ее холодной водой, слегка заморозить, а потом положить себе в ноги. Она тоже будет прекрасно охлаждать. Но если вам станет неприятно, то всегда есть возможность просто отодвинуться от холодного предмета. Опять же не забудьте подложить полотенце, чтобы постельное белье оставалось сухим и красивым.