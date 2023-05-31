Что происходит с организмом, когда вы постоянно находитесь в духоте

Духота летом неизбежна. Душно в переполненном транспорте, в офисе, в очередях. Вот только одни духоту практически не замечают, а другие готовы в обморок падать. Но даже для не особо чувствительных жара в закрытом помещении имеет серьезные последствия.
Врач-терапевт «Инвитро-Приволжье»
На микроклимат в помещении влияют температура, влажность, а также содержание кислорода и углекислого газа. Есть утвержденные нормы:
кислород — 20-22%;
углекислый газ — в норме не более 400 ppm (см3 газа в м3 воздуха), но допустимо до 600-1000 ppm;
температура воздуха — не более 25 °С;
влажность — менее 40%.
«В душном помещении под действием углекислого газа, который мы выдыхаем, повышается артериальное давление, возбужденное состояние может сменяться заторможенностью, сонливостью, — говорит врач-терапевт „Инвитро-Приволжье“ Татьяна Тарадеева. — Высокая концентрация углекислоты нередко приводит к сухому кашлю и мигрени».
Если человек находится в духоте постоянно, со временем это грозит вазомоторным ринитом, синуситом, бронхитом, фарингитом или ларингитом.
«Когда организму не хватает кислорода, наступает гипоксия мозга, — объясняет терапевт. — В таком состоянии люди часто особенно раздражительны и эмоционально неустойчивы. Снижается память и концентрация внимания, появляются головной боли».
Кому особенно опасна духота
Очень чувствительны к духоте дети, беременные женщины и пожилые. Плохо переносят спертый воздух люди с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими болезнями органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и щитовидной железы, неврологическими заболеваниями, а также ожирением. Для этих категорий находиться в душных помещениях особенно опасно.
Чувствительность к духоте зависит и от нашего образа жизни. После бессонной ночи, сильного стресса или во время голодания недостаток кислорода может привести к обмороку с потерей сознания. Такая же сильная реакция на духоту бывает при хроническом болевом синдроме.
«Чтобы легче переносить духоту, соблюдайте режим питания, не забывайте пить достаточное количество воды и отдыхать. Своевременно принимайте лекарства, прописанные врачом», — советует Татьяна Тарадеева.
Как проявляется реакция на духоту
В душном помещении нередко меняются частота и глубина дыхания. Человек может непроизвольно высоко поднять плечи и, опираясь на руки, стоять, слегка согнув колени. Когда воздуха не хватает, кожа во время вздоха втягивается в межреберные промежутки.
Обращайте внимание на общее самочувствие, появление головной боли, головокружения, тошноты, признаков обморока или чрезмерного возбуждения.
«Если вы стали замечать, что тяжелее переносите духоту, рекомендую обратиться к врачу. Это может быть одним из симптомов серьезного заболевания», — говорит терапевт.
Что делать, если вам плохо в духоте
Снимите или расстегните тесную одежду.
Откройте окна и двери для доступа кислорода.
Сядьте или лягте.
Измерьте артериальное давление, если это возможно.
Если лучше не стало, звоните в скорую помощь.
При хронических заболеваниях обязательно носите с собой средства скорой помощи. Это могут быть ингалятор, лекарства для снижения давления и купирования сердечного приступа.
Одевайтесь в натуральные ткани светлых тонов. Синтетика хуже впитывает влагу, из-за чего организм быстрее перегревается.