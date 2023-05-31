Что происходит с организмом, когда вы постоянно находитесь в духоте

Летом все люди делятся на два типа: «Закройте окно, меня продует» и «Включите кондиционер, мне душно». Если вы из последних, вот вам весомые аргументы, чтобы снизить градус в офисе. Терапевт Татьяна Тарадеева рассказала, как может сказаться на организме постоянная духота.