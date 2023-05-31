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Что происходит с организмом, когда вы постоянно находитесь в духоте

Летом все люди делятся на два типа: «Закройте окно, меня продует» и «Включите кондиционер, мне душно». Если вы из последних, вот вам весомые аргументы, чтобы снизить градус в офисе. Терапевт Татьяна Тарадеева рассказала, как может сказаться на организме постоянная духота.

31 мая 2023
Что происходит с организмом, когда вы постоянно находитесь в духоте

Духота летом неизбежна. Душно в переполненном транспорте, в офисе, в очередях. Вот только одни духоту практически не замечают, а другие готовы в обморок падать. Но даже для не особо чувствительных жара в закрытом помещении имеет серьезные последствия.

Татьяна Тарадеева
Медицина

Врач-терапевт «Инвитро-Приволжье»

На микроклимат в помещении влияют температура, влажность, а также содержание кислорода и углекислого газа. Есть утвержденные нормы:

  • кислород — 20-22%;

  • углекислый газ — в норме не более 400 ppm (см3 газа в м3 воздуха), но допустимо до 600-1000 ppm;

  • температура воздуха — не более 25 °С;

  • влажность — менее 40%.

«В душном помещении под действием углекислого газа, который мы выдыхаем, повышается артериальное давление, возбужденное состояние может сменяться заторможенностью, сонливостью, — говорит врач-терапевт „Инвитро-Приволжье“ Татьяна Тарадеева. — Высокая концентрация углекислоты нередко приводит к сухому кашлю и мигрени».

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Если человек находится в духоте постоянно, со временем это грозит вазомоторным ринитом, синуситом, бронхитом, фарингитом или ларингитом.

«Когда организму не хватает кислорода, наступает гипоксия мозга, — объясняет терапевт. — В таком состоянии люди часто особенно раздражительны и эмоционально неустойчивы. Снижается память и концентрация внимания, появляются головной боли». 

Кому особенно опасна духота

Очень чувствительны к духоте дети, беременные женщины и пожилые. Плохо переносят спертый воздух люди с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими болезнями органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и щитовидной железы, неврологическими заболеваниями, а также ожирением. Для этих категорий находиться в душных помещениях особенно опасно.

Чувствительность к духоте зависит и от нашего образа жизни. После бессонной ночи, сильного стресса или во время голодания недостаток кислорода может привести к обмороку с потерей сознания. Такая же сильная реакция на духоту бывает при хроническом болевом синдроме.

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«Чтобы легче переносить духоту, соблюдайте режим питания, не забывайте пить достаточное количество воды и отдыхать. Своевременно принимайте лекарства, прописанные врачом», — советует Татьяна Тарадеева.

Как проявляется реакция на духоту

В душном помещении нередко меняются частота и глубина дыхания. Человек может непроизвольно высоко поднять плечи и, опираясь на руки, стоять, слегка согнув колени. Когда воздуха не хватает, кожа во время вздоха втягивается в межреберные промежутки.

Обращайте внимание на общее самочувствие, появление головной боли, головокружения, тошноты, признаков обморока или чрезмерного возбуждения.

«Если вы стали замечать, что тяжелее переносите духоту, рекомендую обратиться к врачу. Это может быть одним из симптомов серьезного заболевания», — говорит терапевт.

Что делать, если вам плохо в духоте

  1. Снимите или расстегните тесную одежду.

  2. Откройте окна и двери для доступа кислорода.

  3. Сядьте или лягте.

  4. Измерьте артериальное давление, если это возможно.

  5. Если лучше не стало, звоните в скорую помощь.

    При хронических заболеваниях обязательно носите с собой средства скорой помощи. Это могут быть ингалятор, лекарства для снижения давления и купирования сердечного приступа.

    Одевайтесь в натуральные ткани светлых тонов. Синтетика хуже впитывает влагу, из-за чего организм быстрее перегревается.

Автор текста:Ксения Воронежцева
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