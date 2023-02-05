Если взглянуть на фотографии молодых людей с анорексией — вряд ли возникнут ассоциации со здоровьем. Те люди, чей вес ниже нормы не на пару килограммов, а на 10 процентов и более, нередко приходят к врачу с просьбами подобрать диету, чтобы поправиться. Худоба, граничащая с дистрофией, когда откровенно торчат ребра, ключицы и бугры подвздошных костей, а руки-ноги похожи на спички, опасна для здоровья.

Да и красоты в такой фигуре мало, этих людей хочется обнять и накормить. Как же правильно набрать 5-7 килограммов, чтобы приобрести приятные округлости и поправить здоровье? Об этом «Доктор Питер» поговорил с врачом-эндокринологом Татьяной Охотниковой.