Что произойдет c организмом, если все праздники есть оливье

«Если вы едите все праздники тот оливье, который приготовили 30-31 декабря, то очень велик риск отравления. Даже когда у вас хороший холодильник, — предупреждает гастроэнтеролог. — В готовой еде, особенно в мясных салатах, копится гистамин. Чем дольше салат стоит, тем больше в нем гистамина. Гистамин, в свою очередь, может вызывать различные аллергические реакции, от легкого зуда до тяжелого отравления, а также мигрень . Поэтому никому не рекомендую есть салат, который хранится дольше 24 часов. Порезали чуть-чуть — и быстро съели. Так и соблазна доедать оливье целую неделю не будет».