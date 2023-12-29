Что произойдет c организмом, если все праздники есть оливье

В некоторых семьях оливье до сих пор готовят целыми тазами, а потом доедают запасы салата еще несколько дней после праздника. Но диетологи предупреждают: оставьте это блюдо исключительно для новогодней ночи.
Заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог-консультант
Диетолог Алексей Кабанов вспомнил самые популярные рецепты оливье и рассказал, как они могут повлиять на организм при ежедневном употреблении.
Оливье с вареной или копченой колбасой
«Худший пример знаменитого салата, — говорит наш эксперт. — В ежедневном рационе мы и так перебираем насыщенных жиров, которых слишком много в мясной и молочной продукции. И наоборот, нам не хватает ненасыщенных жиров, которых достаточно в растительных маслах, орехах и рыбе».
Диетолог подчеркивает, что самый вредный ингредиент в оливье — переработанные мясные продукты: колбаса, сосиски, ветчина.
«При ежедневном употреблении оливье с колбасой мы рискуем значительно повысить уровень холестерина и сахара в крови, что приведет к увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, деменции, — предупреждает Алексей Кабанов. — А для людей, которые уже страдают этими заболеваниями, такой „оливье-марафон“ особенно опасен. Для них порция классического оливье должна быть серьезно ограничена».
Оливье с говядиной
«Такой рецепт тоже не принесет много пользы, но, по крайней мере, вы будете употреблять натуральное, а не переработанное мясо, — говорит диетолог. — Насыщенных жиров в нем не меньше, но и белка получите достаточно. Вред для организма сравним с первым рецептом. В связи с этим я бы на такой вариант тоже серьезно не рассчитывал».
Оливье с вареной курицей или индейкой
«Идеальный вариант, если вы все-таки не хотите отказаться от мясной составляющей, — говорит Алексей Кабанов. — Диетическая курица и особенно индейка снизят вред насыщенных жиров. Можно также рассмотреть вариант с мясом кролика, которое также содержит минимум насыщенных жиров».
Оливье с креветками и авокадо
«А вот такой оливье точно можно употреблять несколько дней подряд, не переедая конечно, так как креветки — весьма калорийный продукт, — предупреждает диетолог. — Креветки содержат много белка, но не имеют в составе насыщенных жиров. Авокадо, в свою очередь, богато мононенасыщенными растительными жирами, кислотами омега-9. Этих компонентов нам традиционно не хватает в ежедневном рационе. Так что этот салат насытит вас необходимыми веществами».
Диетолог, гастроэнтеролог, к.м.н., клинический фармаколог, руководитель компании AlfaBiom
«Так уж вышло, что не может салат с консервированным горошком и вареной колбасой быть полезным для здоровья, — признает гастроэнтеролог Рустем Садыков. — Но помните, что оливье можно приготовить и правильно, используя отварное мясо, замороженный горошек или отварную фасоль, соус домашнего производства из яиц, соли и перца».
Полезный оливье можно есть хоть целый год как основное блюдо.
И все-таки: что будет с организмом, если все новогодние праздники есть классический оливье из колбасы, покупного майонеза, картофеля, моркови, соленого огурца, яиц и консервированного горошка?
Риск отравления
«Если вы едите все праздники тот оливье, который приготовили 30-31 декабря, то очень велик риск отравления. Даже когда у вас хороший холодильник, — предупреждает гастроэнтеролог. — В готовой еде, особенно в мясных салатах, копится гистамин. Чем дольше салат стоит, тем больше в нем гистамина. Гистамин, в свою очередь, может вызывать различные аллергические реакции, от легкого зуда до тяжелого отравления, а также мигрень. Поэтому никому не рекомендую есть салат, который хранится дольше 24 часов. Порезали чуть-чуть — и быстро съели. Так и соблазна доедать оливье целую неделю не будет».
Лишний вес и высокое давление
«Если здоровый человек вдруг решит для себя каждый день после Нового года в течение недели съедать порцию любимого оливье, в целом ничего страшного не случится, — признает гастроэнтеролог. — Но при условии, что порция вписывается в дневную норму, присутствует физическая активность, а человек относительно здоров и не имеет явных проблем с пищеварением».
Но если все праздники не вставать с дивана и есть оливье в неограниченных количествах, запросто можно набрать лишний вес и заработать пищевые расстройства.
«Оливье с его картошкой и колбасой — это калорийный взрыв. Постоянное употребление может привести к избыточному весу и повышенному давлению», — предупреждает врач.
Проблемы с иммунитетом
«Оливье хоть и сытное блюдо, но не обеспечивает достаточного количества витаминов и минералов. Поэтому могут возникнуть проблемы с иммунитетом и общим здоровьем», — говорит Рустем Садыков.
Вздутие и запоры
«Избыток картофеля, а также колбасы или других мясных продуктов — это нагрузка на пищеварительную систему. Поэтому оливье в ежедневном рационе может привести к вздутию, запорам и тяжести в желудке», — комментирует врач.
Скачки сахара в крови
«Избыток углеводов в оливье может вызвать резкие изменения уровня сахара в крови, что особенно опасно для людей с диабетом», — предупреждает Рустем Садыков.
Эксперт советует: наслаждайтесь оливье, но с умеренностью. А чтобы избежать тяжелых последствий, включите в меню разнообразные блюда, обогащенные витаминами и минералами.