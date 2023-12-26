Пробуйте разные конфеты до обеда: 5 правил для сладкоежек на новогодние праздники

Канун Нового года и каникулы — лучшее время для сладкоежек. Детям дарят сладкие подарки, взрослые тоже активно получают в подарок конфеты, шоколадки и печенье. Да и бесконечные новогодние корпоративы и застолья с семьей и друзьями никто не отменял.
Врач-диетолог Татьяна Мещерякова рассказала, как в этот период насладиться любимыми сладостями и при этом не испортить здоровье и фигуру.
Врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт по здоровому питанию
Следите за дозировками
Ваш организм не в курсе, что наступил Новый год, так что нормы потребления сахара остаются прежними. Зависят они от возраста:
в возрасте от 3 до 5 лет допустимо не больше 12 г сахара;
в возрасте от 5 до 7 лет — до 15 г;
для подростков — до 20 г.
Для взрослых норма сахара зависит от пола:
для мужчин — от 40 до 50 г сахара;
для женщин — от 35 до 40 г.
Помните про скрытый сахар
Вряд ли вы сможете отказаться от конфет на новогоднем столе. Однако вы можете хотя бы постараться снизить количество продуктов со скрытым сахаром. Иногда бешеные дозы сахара можно найти даже в несладкой еде. Например, этим грешат многие покупные соусы: кисло-сладкий, медовый, барбекю и кетчуп. Если вы замените кетчуп натуральной томатной пастой, во вкусе вы не потеряете, а вот в пользе только выиграете.
Добавленного сахара много и в консервированных продуктах: горошке, кукурузе, овощах и фруктах. Однако на рынке есть варианты без сахара в принципе.
Много сахара иногда кладут в колбасы и полуфабрикаты. Старайтесь внимательно подходить к выбору продуктов, и вы сможете уже на этом этапе сократить количество сахара.
Договоритесь на берегу
Полностью запрещать своему ребенку есть сладкое в новогодние праздники — довольно жестоко, да и бессмысленно. Однако очертить какие-то рамки все же необходимо, иначе есть риск потерять контроль над ситуацией и потом еще долго расхлебывать последствия каникул.
Самый разумный вариант — заранее договориться о том, сколько вашим детям можно сладостей. Чтобы не провоцировать их сорваться, не кладите любимые шоколадные батончики ребенка на видное место.
С самим собой тоже лучше договориться. Попробуйте есть сладости до 14-15 часов дня, а вечером отказаться от десертов совсем.
Разнообразьте форматы сладостей
Чтобы и сладкое поесть, и здоровье сохранить, попробуйте поставить на стол разные варианты десертов. Подготовьте фруктовые салаты, суфле и творожные десерты, мармелад и зефир, пастилу и угощения из орехов и сухофруктов. Тем более что сейчас на полках магазинов есть большой ассортимент сладостей без убойных доз сахара и вредных добавок.
Не сидите на месте
Толстеем мы не от определенных продуктов, а от избытка калорий и дефицита движения. Поэтому постарайтесь проводить новогодние праздники активно. И взрослым, и детям лучше минимум на час в день выходить на свежий воздух. Играйте в снежки, катайтесь на лыжах и коньках, гуляйте по парку с близкими, и тогда каникулы запомнятся не только перееданием.