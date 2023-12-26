Пробуйте разные конфеты до обеда: 5 правил для сладкоежек на новогодние праздники

Вряд ли вы сможете отказаться от конфет на новогоднем столе. Однако вы можете хотя бы постараться снизить количество продуктов со скрытым сахаром. Иногда бешеные дозы сахара можно найти даже в несладкой еде. Например, этим грешат многие покупные соусы: кисло-сладкий, медовый, барбекю и кетчуп. Если вы замените кетчуп натуральной томатной пастой, во вкусе вы не потеряете, а вот в пользе только выиграете.