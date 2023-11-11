Ученые нашли сахар будущего: мы сможем есть конфеты и одновременно снижать давление

Иногда мы злоупотребляем сладким даже не потому, что действительно его любим. Порой все дело в привычке, или же десерты выступают в качестве антистресса. Важно понять, почему вы едите так много сладкого, тогда можно будет устранить первопричину проблемы. Подробнее на эту тему можно прочитать ЗДЕСЬ.