Ученые нашли сахар будущего: мы сможем есть конфеты и одновременно снижать давление

Вы наверняка слышали, что слишком большое количество сахара в рационе — это очень вредно. Однако неужели сладкоежкам придется всю жизнь себя ограничивать?
Доктор медицинских наук Олег Медведев уверен: уже в ближайшем будущем человечество сможет решить эту проблему.
Научный руководитель АНО НИЦ «Здоровое питание», доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой фармакологии МГУ им. М.В. Ломоносова
В питании современного человека существуют две глобальные проблемы: слишком много сахара и слишком много насыщенных жиров. Мы едим много сладкого и жирного, и потому в мире все больше людей с ожирением, диабетом и болезнями сердца и сосудов.
Эксперты Всемирной организации здравоохранения рекомендует потреблять в год взрослому человеку не более 8 килограммов сахара. На практике мы съедаем сахара в 4 раза выше нормы — 32 кг сахара на человека в год. Неправильное питание — главная причина преждевременной смертности во всем мире.
Впрочем, все это можно исправить. Можно следить за тем, сколько ешь мяса и молочных продуктов, тем более что в наше время существует множество аналогов по доступным ценам. Довольно просто увеличить количество свежих овощей и фруктов в своем меню, добавить больше продуктов с растительными белками.
Но что сделать с сахаром? К счастью, в наши дни появляются новые виды натуральных растительных сахарозаменителей. И если раньше многие подсластители были опасными для здоровья, то сейчас на помощь приходят инновации: разработана целая новая категория натуральных сахарозаменителей. Речь идет о сладких растительных белках.
Сладких белков существует множество, основные — тауматин, монелин, браззеин.
Браззеин, к примеру, синтезируется из африканского растения пентадипландра. Его главный плюс — сверхсладкость, он более чем в 500 раз слаще фруктозы. Достаточно, чтобы всего несколько молекул попали к вам на язык, чтобы вы ощутили все гамму сладкого вкуса. А калорийность будет отсутствовать вовсе, как и углеводы.
За счет этого эффекта мы можем получить впечатляющие результаты по снижению калорийности сладких продуктов.
Уже проведенные исследования показывают, что сладкие белки безопасны для человека. Кроме того, есть у них и другой приятный бонус: сладкие белки снижают давление.
Но все-таки главная цель внедрения сладких белков в наш рацион — борьба с сахарным диабетом и болезнями сердечно-сосудистой системы.
Кстати
Иногда мы злоупотребляем сладким даже не потому, что действительно его любим. Порой все дело в привычке, или же десерты выступают в качестве антистресса. Важно понять, почему вы едите так много сладкого, тогда можно будет устранить первопричину проблемы. Подробнее на эту тему можно прочитать ЗДЕСЬ.