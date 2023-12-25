Эндокринолог Хохунов назвал 8 трюков, как сделать традиционный новогодний стол менее вредным

« В идеале — позавтракать молоком с хлопьями или с отрубями . Такой завтрак запустит пищеварение, — советует врач. — А вот обедаем и ужинаем уже как обычно. Первый день года вообще лучше не посвящать доеданию праздничного ужина, а устроить легкую физическую нагрузку — погулять, покататься на санках. Только ни в коем случае не нужно пить алкоголь: это нарушит координацию и может привести к травмам. Поэтому веселимся на трезвую голову».