Гастроэнтеролог Лебедева рассказала о самом простом способе улучшить пищеварение

По словам врача-гастроэнтеролога Диляры Лебедевой, самый простой способ наладить работу ЖКТ — это тщательно пережевывать еду. Чем лучше пища будет измельчена в ротовой полости, тем лучше она потом усвоится и не перегрузит органы пищеварения.
Эндокринолог, гастроэнтеролог
«Пищеварение начинается с жевания, а не с желудка. Йоги рекомендуют пережевывать твердую пищу 108 раз, но я думаю, что обойдемся без фанатизма. Жуем до момента, пока пища не утратит вкус и не превратится в жидкость», —
Кажется, что в тщательном жевании нет ничего сложного. Однако на практике многие этого не делают. Почему? По словам гастроэнтеролога, этому важному процессу зачастую мешают эти пять причин.
Телевизоры, телефоны, чтение. Вы отвлекаетесь и глотаете еду на автопилоте, не жуя.
Еда на ходу. Вы торопитесь, и жевать вам некогда.
Раздражительность и нервы до или во время еды. Для пищеварения будет лучше, если вы подождете, пока не успокоитесь, а потом приступите к еде.
Отсутствие зубов или неудобные импланты. Каждый зуб имеет значение, и, если каких-то нет, поспешите вставить. Импланты могут вызывать дискомфорт и боль во время жевания, поэтому вам хочется скорее проглотить еду.
Болезни мышц, костей и суставов в области лица. Это может быть также травма, парез лицевого и неврит тройничного нерва, а также чрезмерная доза ботокса в жевательные мышцы.
Еще два простых способа улучшить пищеварение
Кроме тщательного пережевывания пищи Диляра Лебедева посоветовала еще два способа наладить работу желудочно-кишечного тракта.
Выпивать стакан горячей воды за 15 минут до еды. Температура воды должна быть примерно 50-55 градусов и не обжигать слизистые. Тем, у кого нет гастрита и изжоги, по словам гастроэнтеролога, можно добавлять в воду пару ломтиков лимона или одну чайную ложку яблочного уксуса.
Отказаться во время еды от просмотра телевизора, чтения и «залипания» в телефоне. Как напомнила врач, во время приема пищи мозг должен подавать сигналы в ЖКТ на выработку соков, а не на потребление информации.
К слову
Какие четыре продукта, съеденные натощак, могут вызвать паралич пищеварения, узнайте ЗДЕСЬ.
Если же вас часто после еды беспокоит вздутие живота, посмотрите, нет ли в списке ваших любимых из этих 13 продуктов.