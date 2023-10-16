Гастроэнтеролог Лебедева рассказала о самом простом способе улучшить пищеварение

Телевизоры, телефоны, чтение. Вы отвлекаетесь и глотаете еду на автопилоте, не жуя.

Еда на ходу. Вы торопитесь, и жевать вам некогда.

Раздражительность и нервы до или во время еды. Для пищеварения будет лучше, если вы подождете, пока не успокоитесь, а потом приступите к еде.

Отсутствие зубов или неудобные импланты. Каждый зуб имеет значение, и, если каких-то нет, поспешите вставить. Импланты могут вызывать дискомфорт и боль во время жевания, поэтому вам хочется скорее проглотить еду.