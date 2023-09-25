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Орехи, чеснок и еще 11 продуктов, которые чаще всего вызывают вздутие живота

Не всегда повышенное газообразование связано с каким-то заболеванием органов пищеварения. Бывают индивидуальные реакции на определенные продукты. Проверьте, может быть, они есть в этом списке.

25 сентября 2023
вздутие
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iStockphoto

По словам врача-гастроэнтеролога Ольги Помойнецкой, вздутие живота, если оно случается редко, может быть связано с приемом пищи накануне. Просто вы съели какой-то продукт, вызывающий газообразование, или съели больше, чем ваш организм смог осилить, и ферментная система не справилась с таким объемом.

Подобные реакции могут возникать индивидуально на какую-то группу продуктов. Однако чаще всего, по словам гастроэнтеролога, газообразование вызывают эти 13:

  • горох;

  • чечевица;

  • чеснок;

  • яблоки;

  • персики;

  • виноград;

  • продукты, богатые фруктозой;

  • мучные изделия;

  • газированные напитки;

  • соевые продукты;

  • орехи;

  • все виды капусты;

  • продукты, содержащие лектины (к таким относятся, например, красная фасоль, пшеница, арахис, помидоры).

Ольга Помойнецкая
Терапия, гастроэнтерология

Терапевт, гастроэнтеролог, к.м.н.

«Если в один прием пищи съесть несколько продуктов, которые способствуют газообразованию, в этом случае оно неизбежно. Нужно отследить, что именно вызывает у вас вздутие, уменьшить порцию этого продукта или полностью убрать его из рациона», — посоветовала специалист в своем телеграм-канале.

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Если вздутие мучит регулярно

По словам Ольги Помойнецкой, частого вздутия живота в норме быть не должно. Даже если оно не сопровождается болью, а только урчанием, отхождением газов и отрыжкой воздухом, это повод обратить внимание на свое питание и состояние ЖКТ.

Среди распространенных причин частого вздутия живота могут быть:

  • дисбактериоз;

  • СИБР / СИГР;

  • пониженная кислотность;

  • длительный прием ИПП (ингибиторы протонной помпы);

  • много белковой пищи в рационе;

  • сахар и его искусственные заменители, фруктоза;

  • нехватка ферментов, которые расщепляют пищевые волокна;

  • плохой желчеотток и качество желчи.

Как отмечает медик, при постоянном метеоризме в кишечнике пища не может полноценно усваиваться: газы мешают ее контакту со слизистыми. Именно поэтому, по словам гастроэнтеролога, длительное вздутие живота становится частой причиной дефицита витаминов и минералов в организме.

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Как понять причину вздутия

Боли в животе, вздутие, метеоризм, диарея или запор — все эти неприятные симптомы могут быть как при синдроме раздраженной кишки (СРК), так и при синдроме избыточного бактериального роста (СИБР). Между тем это две совершенно разные проблемы с ЖКТ, у них разные причины, методы диагностики и подходы в лечении. Как их отличить, ранее рассказывала врач-гастроэнтеролог Мария Лопатина.

К примеру, наиболее значимым симптомом СИБР врач называет вздутие живота, или метеоризм. Кроме того, могут возникать:

  • урчание в животе;

  • боль в животе;

  • кашицеобразный стул или запоры.

Основной симптом при СРК — боль в животе, без нее этого синдрома не бывает. Вздутие же часто имеет суточный характер, усиливается к вечеру, более выражено при вариантах с запором и связано не с повышенной продукцией газа, а с повышенной чувствительностью рецепторов стенки кишки. Важно: синдром раздраженной кишки может сочетаться с синдромом избыточного бактериального роста.

Автор текста:Анастасия Романова
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