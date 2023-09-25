Орехи, чеснок и еще 11 продуктов, которые чаще всего вызывают вздутие живота

Боли в животе, вздутие, метеоризм, диарея или запор — все эти неприятные симптомы могут быть как при синдроме раздраженной кишки (СРК), так и при синдроме избыточного бактериального роста (СИБР). Между тем это две совершенно разные проблемы с ЖКТ, у них разные причины, методы диагностики и подходы в лечении. Как их отличить, ранее рассказывала врач-гастроэнтеролог Мария Лопатина.