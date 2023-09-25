Орехи, чеснок и еще 11 продуктов, которые чаще всего вызывают вздутие живота

По словам врача-гастроэнтеролога Ольги Помойнецкой, вздутие живота, если оно случается редко, может быть связано с приемом пищи накануне. Просто вы съели какой-то продукт, вызывающий газообразование, или съели больше, чем ваш организм смог осилить, и ферментная система не справилась с таким объемом.
Подобные реакции могут возникать индивидуально на какую-то группу продуктов. Однако чаще всего, по словам гастроэнтеролога, газообразование вызывают эти 13:
горох;
чечевица;
чеснок;
яблоки;
персики;
виноград;
продукты, богатые фруктозой;
мучные изделия;
газированные напитки;
соевые продукты;
орехи;
все виды капусты;
продукты, содержащие лектины (к таким относятся, например, красная фасоль, пшеница, арахис, помидоры).
«Если в один прием пищи съесть несколько продуктов, которые способствуют газообразованию, в этом случае оно неизбежно. Нужно отследить, что именно вызывает у вас вздутие, уменьшить порцию этого продукта или полностью убрать его из рациона», —
Если вздутие мучит регулярно
По словам Ольги Помойнецкой, частого вздутия живота в норме быть не должно. Даже если оно не сопровождается болью, а только урчанием, отхождением газов и отрыжкой воздухом, это повод обратить внимание на свое питание и состояние ЖКТ.
Среди распространенных причин частого вздутия живота могут быть:
дисбактериоз;
СИБР / СИГР;
пониженная кислотность;
длительный прием ИПП (ингибиторы протонной помпы);
много белковой пищи в рационе;
сахар и его искусственные заменители, фруктоза;
нехватка ферментов, которые расщепляют пищевые волокна;
плохой желчеотток и качество желчи.
Как отмечает медик, при постоянном метеоризме в кишечнике пища не может полноценно усваиваться: газы мешают ее контакту со слизистыми. Именно поэтому, по словам гастроэнтеролога, длительное вздутие живота становится частой причиной дефицита витаминов и минералов в организме.
Как понять причину вздутия
Боли в животе, вздутие, метеоризм, диарея или запор — все эти неприятные симптомы могут быть как при синдроме раздраженной кишки (СРК), так и при синдроме избыточного бактериального роста (СИБР). Между тем это две совершенно разные проблемы с ЖКТ, у них разные причины, методы диагностики и подходы в лечении. Как их отличить, ранее рассказывала врач-гастроэнтеролог Мария Лопатина.
К примеру, наиболее значимым симптомом СИБР врач называет вздутие живота, или метеоризм. Кроме того, могут возникать:
урчание в животе;
боль в животе;
кашицеобразный стул или запоры.
Основной симптом при СРК — боль в животе, без нее этого синдрома не бывает. Вздутие же часто имеет суточный характер, усиливается к вечеру, более выражено при вариантах с запором и связано не с повышенной продукцией газа, а с повышенной чувствительностью рецепторов стенки кишки. Важно: синдром раздраженной кишки может сочетаться с синдромом избыточного бактериального роста.