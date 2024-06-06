Чем накормить нервную систему: эти витамины помогут стать спокойнее

Это связано с тем, что основное количество холекальциферола синтезируется в коже под воздействием ультрафиолета. Но его синтез снижен у людей пожилого возраста, у темнокожих, тех, у кого нет возможности находиться достаточное время на солнце. Также не следует забывать о том, что ультрафиолетовое излучение является канцерогенным для человека. Из пищевых продуктов в достаточном объеме его получить тоже невозможно, хоть он и содержится в жирной рыбе, печени трески. Поэтому современные рекомендации говорят о том, что витамин D необходимо принимать в виде дополнительных добавок.