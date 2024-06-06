Чем накормить нервную систему: эти витамины помогут стать спокойнее

Обилие задач, ускорение темпа жизни, стремление проявить себя, постоянные жесткие дедлайны, избыток информации приводят к истощению нервной системы, что чревато развитием тревожного расстройства, бессонницы, депрессии, постоянной головной боли, болезней сердца и сосудов, а также других психических и соматических заболеваний.
Так как витамины и микроэлементы участвуют в обменных процессах и синтезировании гормонов, то коррекция рациона питания может оказывать влияние как на физическое самочувствие в целом, иммунитет и устойчивость к агрессивным факторам окружающего мира, так и на минимизацию последствий стрессов. Но какие вещества нужны особенно? Об этом рассказала Ирина Купцова, аллерголог-иммунолог клиники «Будь здоров».
Аллерголог-иммунолог клиники «Будь здоров»
Стресс может разрушить здоровье
Продолжительный стресс из-за длительного увеличения уровня гормонов коры надпочечников — кортизола и адреналина — может вызывать развитие:
сердечно-сосудистых заболеваний, таких как аритмия, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, что в свою очередь приводит к таким серьезным осложнениям, как развитие инфаркта и инсульта;
болезней желудочно-кишечного тракта, таких как гастрит, язвенная болезнь, синдром раздраженного кишечника и др.;
болезней нервной системы — депрессии, тревожного расстройства, тремора, бессонницы, панических атак;
нарушений пищевого поведения — например, булимии и компульсивного переедания, которое, в свою очередь, может быть чревато развитием ожирения и сахарного диабета второго типа;
аутоиммунных и онкологических заболеваний.
Чем «накормить» нервную систему
Нервная система координирует работу всех органов нашего тела, а для ее правильного функционирования необходимы витамины и минералы. Поэтому полноценное рациональное питание, которое способствует снижению риска развития дефицитов веществ, необходимых для нормальной работы организма, — один из основополагающих факторов повышения устойчивости человека к стрессовой нагрузке.
Витамин С
Аскорбиновая кислота — антиоксидант, она поддерживает функцию иммунной и нервной систем. Кроме того, она участвует в синтезе коллагена, карнитина, гормонов и аминокислот и необходима для здоровья костей, кровеносных сосудов, кожи.
Тяжелый дефицит витамина С приводит к цинге, заболеванию, которое характеризуется легкой кровоточивостью десен, расшатыванием и выпадением зубов, плохим заживлением ран, спонтанными кровотечениями. К счастью, совершенно несложно получать этот витамин из пищи (цитрусовых, шиповника, облепихи, смородины, красного болгарского перца) в количествах, превышающих физиологические нормы. Поэтому дополнительный прием аскорбиновой кислоты, как правило, не требуется. К тому же в больших дозах она вредна для организма.
Витамины группы В
Свойства некоторых из них похожи. При дефиците витаминов В1 (тиамин), В6 (пиридоксин) и В12 (кобаламин) возникают анемия, поражение нервной системы, повышается риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, депрессии, нарушения сна. Дефициту тиамина также особенно подвержены люди с хронической алкогольной интоксикацией: у них гиповитаминоз В1 способен привести к развитию острого психоза.
Содержание этих витаминов высоко в мясных и молочных продуктах, рыбе, а витамином В1 еще богаты продукты из пшеничной муки грубого помола.
Фолаты
В9, или фолиевая кислота, может помочь предотвратить врожденные дефекты плода, известные как дефекты нервной трубки, в том числе расщепление позвоночника. Многие продукты содержат фолаты, например зеленые листовые овощи. Но этого количества может быть недостаточно, поэтому рекомендуется дополнительный прием добавок фолиевой кислоты всем беременным женщинам в первом триместре, а также всем женщинам, которые только планируют беременность.
Также на фоне гиповитаминоза В9 может возникнуть анемия. Но есть и противопоказания к приему витамина В9 — это все предраковые состояния, например полипы кишечника, опухоли. Поэтому перед началом приема препаратов фолиевой кислоты необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
Витамин Д
Наибольшую популярность он обрел во время пандемии. Было выявлено, что его дефицит ассоциирован с более тяжелым течением заболевания. Но о некоторых других свойствах витамина Д известно уже около ста лет. Ведь именно благодаря ему человечество научилось профилактировать развитие рахита, так как витамин Д участвует в регулировании кальция и фосфора в организме, что приводит к улучшению обменных процессов и поддержанию работы нервной системы. Но дефицит этого витамина в настоящее время даже называют глобальной пандемией, настолько это серьезное явление.
Это связано с тем, что основное количество холекальциферола синтезируется в коже под воздействием ультрафиолета. Но его синтез снижен у людей пожилого возраста, у темнокожих, тех, у кого нет возможности находиться достаточное время на солнце. Также не следует забывать о том, что ультрафиолетовое излучение является канцерогенным для человека. Из пищевых продуктов в достаточном объеме его получить тоже невозможно, хоть он и содержится в жирной рыбе, печени трески. Поэтому современные рекомендации говорят о том, что витамин D необходимо принимать в виде дополнительных добавок.
Микроэлементы
Кроме того, в борьбе со стрессом важную роль играют и микроэлементы. Один из основных элементов, участвующих в работе нервной системы и способствующих ее устойчивости в стрессовых условиях — магний. Он поддерживает работу нервной системы за счет того, что участвует в нормальной работе витаминов группы В, а также играет важную роль в синтезе нейромедиаторов. Калий тоже играет ключевую роль — он влияет на проведение нервных импульсов, способствует снижению артериального давления, улучшает снабжение мозга кислородом.