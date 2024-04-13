Кардиолог Бокерия раскрыла витамин, который снижает «плохой» холестерин и повышает «хороший»

«Интересно, что в 1955 году было установлено, что доза ниацина от 1000 до 3000 мг значительно снижает уровень общего холестерина у мужчин. Также было обнаружено, что ниацин снижает уровень „плохого“ холестерина (ЛПНП), одновременно повышая уровень ЛПВП, так называемого „хорошего“ холестерина. В других исследованиях было показано, что ниацин в дозе 1000 мг уменьшал толщину внутренней оболочки сонных артерий и снижал уровень С-реактивного белка, маркера воспаления. Однако дальнейшие исследования показали, что такие результаты возможно получить при длительном (более 5 лет) применении ниацина в дозе не менее 1000 мг», — рассказала Ольга Бокерия в своем телеграм-канале, добавив, что рекомендуемая суточная доза ниацина составляет 15 мг.