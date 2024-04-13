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Кардиолог Бокерия раскрыла витамин, который снижает «плохой» холестерин и повышает «хороший»

Этот витамин полезен не только для профилактики атеросклероза. Еще он помогает сохранить здоровье нервной и пищеварительной систем, а также кожи.

13 апреля 20241
бады польза вред
Источник:
iStockphoto

По словам врача-кардиолога Ольги Бокерии, холестироснижающим эффектом обладает витамин В3, или ниацин (никотиновая кислота). Наш организм использует его для превращения пищи в энергию, а еще для помощи в работе нервной системы и ЖКТ. Нехватка ниацина может приводить к

  • диарее,

  • тошноте,

  • рвоте,

  • сыпи,

  • в тяжелых случаях к спутанности сознания и слабоумию.

Правда, дефицит витамина В3, как поясняет специалист, встречается редко — благодаря разнообразию питания. Ведь этот витамин можно найти в частых на столе россиян продуктах

  • мясе,

  • рыбе,

  • мясе птицы,

  • зелени,

  • грибах,

  • яйцах.

Ольга Бокерия
Кардиология

Врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН

Действие витамина В3 на уровень холестерина в крови изучалось не в одном исследовании. И вот к каким выводам приходили ученые.

«Интересно, что в 1955 году было установлено, что доза ниацина от 1000 до 3000 мг значительно снижает уровень общего холестерина у мужчин. Также было обнаружено, что ниацин снижает уровень „плохого“ холестерина (ЛПНП), одновременно повышая уровень ЛПВП, так называемого „хорошего“ холестерина. В других исследованиях было показано, что ниацин в дозе 1000 мг уменьшал толщину внутренней оболочки сонных артерий и снижал уровень С-реактивного белка, маркера воспаления. Однако дальнейшие исследования показали, что такие результаты возможно получить при длительном (более 5 лет) применении ниацина в дозе не менее 1000 мг», — рассказала Ольга Бокерия в своем телеграм-канале, добавив, что рекомендуемая суточная доза ниацина составляет 15 мг.

Также, по словам кардиолога, ученые доказали, что при систематическом использовании ниацин способен повышать уровень «хорошего» холестерина (ЛПВП) на 30%.

Но несмотря на столь весомые эффекты витамина В3 на холестерин, статины с повышенным холестерином справляются лучше. Однако в некоторых случаях ниацин действительно может стать палочкой-выручалочкой.

«Ниацин может нормализовать соотношение хорошего и плохого холестерина, некоторым образом уменьшая прогресс атеросклероза. Даже несмотря на то, что эффективность его слабее, чем у статинов, и лечение требует приверженности к приему лекарства на протяжении многих лет. Если вы не переносите статины, имеет смысл поговорить с врачом, который вас курирует, о возможности использования ниацина», — заключила Ольга Бокерия.

Какими еще свойствами обладает витамин В3 и чем опасна передозировка препаратами с ниацином, читайте ЗДЕСЬ.

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Высокий уровень холестерина в крови, если с ним ничего не делать, со временем приводит к образованию бляшек в сосудах, которые в дальнейшем могут стать причиной смертельно опасного инфаркта или инсульта.

Чтобы уровень холестерина был в норме, как правило, рекомендуют следить за образом жизни — заниматься спортом, отказаться от вредных привычек, правильно питаться. Если же уровень холестерина в крови уже высокий, врачи пожизненно назначают специальные препараты — статины, принимать которые многие боятся из-за возможных побочных эффектов. И вот тогда начинают усиленно следить за рационом, в надежде справиться с высоким холестерином без лекарств. Реально ли это?

Как объясняла ранее Ольга Бокерия, с помощью изменения питания можно снизить уровень холестерина в крови, но всего лишь на 20% — это максимум. По словам кардиолога, дело в том, что остальные 80% холестерина синтезируется у нас в организме.

Автор текста:Анастасия Романова
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