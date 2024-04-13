Врач Соловьев назвал 7 лекарств и витаминов, которые увеличивают риск переломов

Лекарственные препараты и витамины некоторых групп могут повышать риск развития переломов. Особенно это актуально для людей старше 40-50 лет, у которых плотность костной ткани постепенно снижается.
Есть два типа переломов: травматические, полученные в результате падений, аварий и приложения к костям избыточной силы, и патологические, когда кости ломаются от вполне привычных нагрузок. Чаще всего этому способствует остеопороз — снижение минеральной плотности костей. И именно на этот процесс могут влиять лекарства, если принимать их длительно, без контроля врача. Подробнее об этом нам рассказал эксперт Анатолий Соловьев — травматолог-ортопед, врач высшей категории клиники «АБИА».
Травматолог-ортопед клиники «АБИА»
От гастрита и язвы
Препараты, которые позиционируются как средства от изжоги, гастрита и язвы, — ингибиторы протонной помпы (ИПП), можно купить даже без рецепта в любой аптеке. Их рекламируют по телевизору, позиционируя как эффективные и безопасные. Но в реальности эти средства имеют ряд побочных эффектов, которые тем опаснее, чем дольше вы применяете ИПП.
Некоторые пьют препараты месяцами и годами, забывая сообщить об этом врачу. В результате повышается риск переломов позвоночника, костей запястья и шейки бедра. Особенно опасны эти препараты для детей, подростков и пожилых людей.
От депрессии
Препараты от депрессивных расстройств тоже отнюдь не безобидны. И дело даже не в побочных эффектах, которые могут возникать на фоне их приема, а о повышении риска падений и травм на фоне изменений в психическом состоянии в ходе лечения.
Даже в инструкциях к препаратам четко указывается, что при лечении антидепрессантами стоит ограничивать те действия, которые требуют концентрации внимания и сосредоточенности. Часто люди нарушают эти правила (например, садясь за руль), что ведет к травмам.
Против рака
Прием определенных препаратов, подавляющих опухолевый рост (например, с активным веществом метотрексат), может приводить к снижению минеральной плотности костей.
Конечно, если речь идет о лечении смертельно опасной патологии, отменять терапию нельзя, без препарата не обойтись. Тогда нужно следить за уровнем кальция в плазме крови, проводить оценку костной плотности и после основного лечения уже восстанавливать состояние скелета за счет питания и приема добавок с кальцием.
Мочегонные
Препараты, которые выводят избытки жидкости из организма, так называемые мочегонные таблетки, могут иметь разный механизм действия. Они разделяются на группы, но в основе лежит единый принцип — заставить почки работать активнее, выводя с мочой воду.
А если выводится вода, с ней закономерно теряются и ионы. Это прежде всего калий, натрий, кальций, магний. Все эти ионы важны не только для всех органов и систем, но и для скелета. Увлечение мочегонными при похудении, при коррекции различных патологий, особенно без назначения врача и контроля анализов, чревато переломами.
Витамин Д
Мы много слышим о том, что важно принимать витамин Д и что его нехватка есть практически у каждого. Но повальное увлечение приемом добавок с ним и отсутствие должного контроля за дозами, особенно после 40 лет, чревато неприятностями. Если длительно принимать витамин Д в высоких дозах, не контролируя уровень холекальциферола в крови, это может привести к активизации паратгормона паращитовидных желез, который вымывает из костей кальций, лишая их прочности.
Кости становятся хрупкими, склонными к переломам от малейших нагрузок. Поэтому прием витамина Д нужно обсуждать с врачом и проводить терапию под его контролем.
Витамин А
Прием высоких доз ретинола (витамин А) в разных его формах провоцирует проблемы со скелетом аналогично витамину Д. Оба они относятся к жирорастворимым соединениям, по эффектам в отношении костной ткани они очень похожи, оба склонны к накоплению в организме, из-за чего возможны проблемы.
Нередко это соединение добавляют в различные комплексы, но принимать витамин А длительно и в высоких дозах без показаний нельзя. Превышение суточной дозы на 1% на длительном этапе провоцирует повышение риска переломов аж на 68%, а это достаточно серьезно.
Гормоны
Прием гормонов внутрь при развитии различных серьезных воспалительных процессов, особенно если это глюкокортикоиды, тоже негативно отражается на плотности костей. Обычно эти вещества назначают при тяжелых патологиях, под контролем врача, поэтому риск осложнений сведен к минимуму. Но иногда люди сами повторяют назначенную врачом терапию, что грозит проблемами скелета и массой других побочных эффектов.