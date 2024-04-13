Врач Соловьев назвал 7 лекарств и витаминов, которые увеличивают риск переломов

Мы много слышим о том, что важно принимать витамин Д и что его нехватка есть практически у каждого. Но повальное увлечение приемом добавок с ним и отсутствие должного контроля за дозами, особенно после 40 лет, чревато неприятностями. Если длительно принимать витамин Д в высоких дозах, не контролируя уровень холекальциферола в крови, это может привести к активизации паратгормона паращитовидных желез, который вымывает из костей кальций, лишая их прочности.