Кардиолог Бокерия назвала обязательное условие для победы над стрессом

Увы, даже самые сдержанные и счастливые люди не могут полностью убрать стресс, тревогу и волнение из своей жизни. Хотя бы потому, что в этом вопросе не все зависит от самого человека.
Однако есть одна вещь, которая нужна всем, кто хочет разобраться в своих эмоциях и победить стресс. О ней в своем
Врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН
Как отмечает врач, существует много способов собраться с мыслями и прийти в себя. Однако есть момент, без которого справиться со стрессом не выйдет точно.
Первое, что нужно любому человеку для борьбы со стрессом, — осознание его наличия. Сам факт того, что вы обращаете внимание на этот вопрос, пытаетесь разобраться в себе, определить точные причины нервозности, — уже первый шаг на пути к решению проблемы.
Способы успокоиться здесь и сейчас
Попробуйте переключить свое внимание на рутинные бытовые дела. Можно заняться готовкой и стиркой или наконец перебрать шкаф с одеждой.
Прийти в себя отлично помогает правильное дыхание. Например, попробуйте использовать технику квадрата. Для этого найдите рядом с собой любой прямоугольный предмет. Затем, считая про себя до четырех, плавно перемещайте взгляд по часовой стрелке: делая вдох — по верхней грани, при задержке — по правой вертикальной грани, делая выдох — по нижней грани, при задержке — по левой вертикальной грани.
В моменты, когда эмоции накрывают с головой, очень важно вовремя заземлиться. Используйте метод «5-4-3-2-1». Про себя или вслух назовите пять вещей, которые вы видите прямо сейчас, четыре вещи, которые слышите. Затем потрогайте три вещи, сконцентрируйтесь на двух запахах и что-то одно попробуйте на вкус.
Дайте своему телу небольшую нагрузку. Упражнения, бег или просто пешая прогулка помогут вам выдохнуть и разобраться в своих чувствах.
Если хочется плакать — поплачьте. Это поможет отпустить негативные эмоции.
Кстати
Плохие дни случаются у каждого, да и время от времени происходят события, которые заставляют переживать и нервничать сразу большое количество человек. Однако бывает, что вся ваша жизнь превращается в нескончаемый поток стресса. Если вовремя не принять меры, есть риск, что вы просто подорвете свое здоровье. Пройдите ТЕСТ, который поможет определить уровень стресса в жизни.
А что делать, если вы видите, что сильные эмоции захлестнули собеседника? Главное — не говорить ему фраз, которые могут только ухудшить ситуацию. Прочитать о них можно ЗДЕСЬ.
Многие забывают, что домашние питомцы тоже могут быть подвержены стрессам. Но как понять, что вашей кошки не слишком хорошо? Ведь сама она об этом, увы, сказать не сможет. Узнайте об этом ЗДЕСЬ.