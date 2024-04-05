Кардиолог Бокерия назвала обязательное условие для победы над стрессом

Попробуйте переключить свое внимание на рутинные бытовые дела. Можно заняться готовкой и стиркой или наконец перебрать шкаф с одеждой.

Прийти в себя отлично помогает правильное дыхание. Например, попробуйте использовать технику квадрата. Для этого найдите рядом с собой любой прямоугольный предмет. Затем, считая про себя до четырех, плавно перемещайте взгляд по часовой стрелке: делая вдох — по верхней грани, при задержке — по правой вертикальной грани, делая выдох — по нижней грани, при задержке — по левой вертикальной грани.

В моменты, когда эмоции накрывают с головой, очень важно вовремя заземлиться. Используйте метод «5-4-3-2-1». Про себя или вслух назовите пять вещей, которые вы видите прямо сейчас, четыре вещи, которые слышите. Затем потрогайте три вещи, сконцентрируйтесь на двух запахах и что-то одно попробуйте на вкус.

Дайте своему телу небольшую нагрузку. Упражнения, бег или просто пешая прогулка помогут вам выдохнуть и разобраться в своих чувствах.