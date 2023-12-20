Не нервируйте ее: 6 признаков, что у вашей кошки сильный стресс

Всем хороши кошки, жаль, только говорить не умеют. А ведь было бы гораздо проще, если бы любимцы могли сказать, что им больно, страшно, голодно. Но, увы, хозяевам приходится догадываться обо всем самостоятельно.
Сильный стресс вредит здоровью любого живого существа. Так что кошки от волнений и нервов страдают не меньше их хозяев. Как понять, что ваша кошка волнуется и как помочь любимице прийти в себя? На эти вопросы отвечает ветеринар Евгения Гусева.
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Как отмечает специалист, список вещей, которые могут в теории стать источником стресса для вашей кошки, очень длинный. У ветврачей нередко ходит шутка о том, что для кошки вся жизнь — это сплошной стресс.
Дело в том, что кошки хоть и хищники, но при этом животные весьма чувствительные. Нередко обстоятельства и ситуации, которые человеку не кажутся примечательными, для животных могут стать причиной сильного стресса.
Вот для примера несколько таких стресс-факторов:
смена миски;
изменение местоположения миски;
смена корма;
появление нового члена семьи или питомца;
гости;
перестановка мебели;
переезд.
Кошек могут нервировать незнакомые запахи и новые звуки. Не переносят они и человеческих ссор, особенно если беседа ведется на повышенных тонах.
Как же распознать, что у питомца стресс и пора обращаться за помощью? Обратите внимание на следующие симптомы:
снижение активности: обычно подвижная кошечка весь день спит и не хочет играть;
питомец не идет на контакт, прячется от человека;
у кошки пропал аппетит;
у любимца проявляются вспышки агрессии, он царапается и кусается;
кот грызет, портит вещи и дерет обои, хотя раньше никогда такого не делал;
животное ходит в туалет в неположенном месте.
Важно отметить: все симптомы могут свидетельствовать и о проблемах со здоровьем. Поэтому при первых симптомах сначала необходимо обследовать здоровье. Если окажется, что с этим все в порядке, можно будет разбираться со стрессом.
Как помочь своей кошке пережить стресс? Если планируется крупное событие вроде переезда, которое точно заставит вашу питомицу нервничать, можно сходить к ветеринару, чтобы он назначил успокоительное. Помните, что кошки нуждаются во внимании хозяев, но при этом очень ценят личное пространство — тут важно соблюсти баланс.
Организуйте для любимицы свой «домик», в котором она сможет скрыться от стресса и чувствовать себя спокойно. Место может быть не только горизонтальное, но и вертикальное. У кошки в доме их может быть несколько, в том числе и в недоступных для людей зонах. Например, полка в шкафу, на холодильнике. Если не знаете, где именно расположить такое пространство, обратите внимание, где кошка сама любит лежать.