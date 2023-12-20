Не нервируйте ее: 6 признаков, что у вашей кошки сильный стресс

Организуйте для любимицы свой «домик», в котором она сможет скрыться от стресса и чувствовать себя спокойно. Место может быть не только горизонтальное, но и вертикальное. У кошки в доме их может быть несколько, в том числе и в недоступных для людей зонах. Например, полка в шкафу, на холодильнике. Если не знаете, где именно расположить такое пространство, обратите внимание, где кошка сама любит лежать.