Челюсть светится зеленым и распадается: кому сейчас грозит проклятье спичечных фабрик

Во время индустриализации в 19 веке открывались новые производства, заводы и фабрики, но люди работали там в жутких условиях. Процветали туберкулез, силикоз легких, отравления мышьяком, свинцом и угольной пылью. Но особое место в истории занял белый фосфор, который в 19 веке использовали для производства дешевых спичек.

На фабриках в основном работали женщины и подростки, у которых развивалось жуткое калечащее заболевание — фосфорный некроз челюсти . Казалось бы, белый фосфор в спичках уже не используется, — но болезнь вновь появилась. С чем этом связано, рассказала «Доктору Питеру» врач-стоматолог Юлия Лапушкина.