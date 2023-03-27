Челюсть светится зеленым и распадается: кому сейчас грозит проклятье спичечных фабрик

Во время индустриализации в 19 веке открывались новые производства, заводы и фабрики, но люди работали там в жутких условиях. Процветали туберкулез, силикоз легких, отравления мышьяком, свинцом и угольной пылью. Но особое место в истории занял белый фосфор, который в 19 веке использовали для производства дешевых спичек.
На фабриках в основном работали женщины и подростки, у которых развивалось жуткое калечащее заболевание — фосфорный некроз челюсти. Казалось бы, белый фосфор в спичках уже не используется, — но болезнь вновь появилась. С чем этом связано, рассказала «Доктору Питеру» врач-стоматолог Юлия Лапушкина.
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Профессия и тяжелые увечья
О профессиональных заболеваниях и тесной связи условий труда с серьезными проблемами здоровья врачи заговорили как раз в период 19 века, когда стало резко возрастать количество тяжелых патологий, напрямую связанных с воздействиями различных веществ на производстве. Среди самых ярких, тяжелых и впечатляющих профессиональных болезней можно выделить:
Свинцовые колики у рабов, добывавших руду.
Рак мошонки у профессиональных трубочистов.
Сибирская язва у сортировщиков шерсти.
Биссиноз — поражение легких — у работников хлопковых предприятий.
Некроз челюсти у людей, работавших на спичечных фабриках, где использовали белый фосфор.
И это далеко не все проблемы со здоровьем, напрямую связанные с работой и ее условиями, порой крайне вредными для человека. Сегодня об охране труда заботятся гораздо лучше, чем в прошлые века, но некоторые болезни вновь вернулись, но уже в связи с другими факторами.
Только белый, но не красный
Среди самых впечатляющих патологий в истории профессиональных болезней, безусловно, выделяется фосфорный некроз. Он вызвал бунты среди работников спичечных фабрик в Англии в позапрошлом веке, поскольку люди получали тяжелую инвалидность, работая на крайне вредном производстве. Феномен связан с накоплением в организме белого фосфора, токсичного для организма. Позже его заменили красным, нетоксичным фосфором, который применяют в производстве спичек до сих пор.
Белый же фосфор дешев в производстве, хорошо воспламенялся, но, к сожалению, крайне токсичен для тех, кто контактирует с ним длительно. В основном, в 19 веке на спичечных фабриках трудились женщины и подростки от 12 лет, которые за несколько лет получали тяжелое заболевание, оно приводило к гибели или разрушению лица.
Лицо буквально «расплавляется»
Некроз челюсти от белого фосфора — это одна из наиболее типичных болезней, связанных с профессиональной деятельностью на фабриках производства спичек. При ней челюсти сначала покрывались язвами, затем начинали нагнаиваться, возникало пугающее зелено-белое свечение из области ран, а затем ткани буквально расплавлялись, зубы выпадали. Если человек с этой болезнью выживал, он на всю жизнь оставался обезображенным.
Первый случай «фосфорной челюсти» описали в 1839 году. У женщины, работавшей на производстве спичек, челюсть буквально расплавилась. На протяжении последующих пяти лет врачи описали уже более 20 таких же случаев, связав их с токсичностью фосфора. Вдыхание ядовитых паров в цехах, контакт с белым фосфором приводили к тому, что соединение накапливалось в теле.
Не только челюсти, но и мозг
Самое неприятное в этой болезни — ее медленное, но неуклонное развитие с серьезными поражениями еще и других органов и систем. Начинался фосфорный некроз с боли в зубах и воспаления десен. Месяц за месяцем проявления только усиливались, воспаление перерастало в огромные абсцессы, образовывались свищи, из которых вытекал гной.
Зубы выпадали, мягкие ткани отваливались, оголялись кости, боли преследовали и днем, и ночью. Помимо проблем с челюстями возникали еще и поражения мозга, сопутствующие сепсис и менингит. Если же челюсть удалялась по жизненным показаниям, люди умирали от истощения из-за невозможности принимать пищу.
Точку поставили в 1906 году
Поскольку была выявлена непосредственная связь между производством спичек с белым фосфором и этой болезнью, то во многих странах — США, России, Англии и других постепенно стали отказываться от такого производства. Окончательную точку поставили в 1906 году, когда на международном уровне белый фосфор был запрещен в производстве спичек, после чего по всему миру от него отказались.
Уже не в спичечных цехах
Хотя об этой патологии забыли на многие годы, но в наше время эта проблема получила неожиданное развитие. Конечно, речь не идет о возрождении производства спичек с белым фосфором. Проблема в другом — разрушение челюстей из-за фосфора стало осложнением медикаментозного лечения.
В научной литературе по челюстно-лицевой хирургии и стоматологии все чаще появляются публикации о том, что лечение такой серьезной проблемы как остеопороз при помощи препаратов — бисфосфонатов может привести к «спичечной болезни». Помимо лечения остеопороза, эти же препараты принимают при некоторых видах рака, миеломной болезни и болезни Педжета. И хотя препараты дают положительный эффект в отношении основного заболевания, возможно и развитие такого неприятного осложнения — остеонекроза костей челюсти.