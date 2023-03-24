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Как стать женщиной, от которой теряют голову мужчины: объясняет психолог Лабковский

Специалисты уверены: чтобы привлечь зрелого, уважающего себя мужчину, вовсе нет необходимости броско одеваться и ярко краситься. Такому партнеру будет мало вашей эффектной внешности.

24 марта 20232
тест любовь
Источник:
iStockphoto

Наш внешний вид, чего греха таить, влияет на то, как нас воспринимают люди — в том числе и противоположный пол. Однако нередко бывает, что человек, который выглядит, как голливудская кинозвезда, особого успеха у мужчин не имеет. А вот девушка с самой обычной, казалось бы, внешностью окружена толпой поклонников.

Как это работает? Что есть такого у женщин, которые пользуются популярностью у мужчин? Объясняет психолог Михаил Лабковский.

Психология

Психолог, писатель, теле- и радиоведущий.

По словам специалиста, есть люди, которые искренне верят: чтобы мужчины начали обращать на вас внимание, нужно всегда ходить на каблуках, носить мини-юбки и блузки с декольте и делать макияж поярче. Однако на самом деле уважающий себя мужчина в первую очередь обратит внимание на совсем другое. Его привлекают уважающие себя женщины.

Дама, которая не ценит и не любит себя, привыкла жить с оглядкой на мнение других вне зависимости от возраста. Ее очень волнует, что скажут мама, папа, коллеги, общество, астрологи, подруги, подписчики — этот список можно продолжать до бесконечности. Такая женщина очень внимательно следит за тем, какие правила поведения диктует мода, и готова просто расшибиться в лепешку для того, чтобы соответствовать всем параметрам. Она бесконечно худеет на изнурительных диетах, не может жить без косметологов, наращивает и красит волосы, обращается к пластическому хирургу — и все это не по собственному желанию, а в надежде угодить кому-то.

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И такая дама действительно может выглядеть хорошо и привлекательно, однако завести продолжительные отношения ей будет очень непросто. Мужчины будут встречать ее «по одежке» и отдавать должное эффектной внешности, приглашать на свидания и даже предлагать секс без обязательств, однако шанс на что-то более серьезное очень мал.

Поэтому для того, чтобы стать женщиной, на которую мужчины «сворачивают шеи», нужно научиться восхищаться собой — тогда и восхищение от окружающих придет. Как ни парадоксально, но если вы сможете по-настоящему полюбить себя, вам станет все равно, нравитесь вы другим или нет.

Автор текста:Дарья Гапионок
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