Как стать женщиной, от которой теряют голову мужчины: объясняет психолог Лабковский

По словам специалиста, есть люди, которые искренне верят: чтобы мужчины начали обращать на вас внимание, нужно всегда ходить на каблуках, носить мини-юбки и блузки с декольте и делать макияж поярче. Однако на самом деле уважающий себя мужчина в первую очередь обратит внимание на совсем другое. Его привлекают уважающие себя женщины.

Дама, которая не ценит и не любит себя, привыкла жить с оглядкой на мнение других вне зависимости от возраста. Ее очень волнует, что скажут мама, папа, коллеги, общество, астрологи, подруги, подписчики — этот список можно продолжать до бесконечности. Такая женщина очень внимательно следит за тем, какие правила поведения диктует мода, и готова просто расшибиться в лепешку для того, чтобы соответствовать всем параметрам. Она бесконечно худеет на изнурительных диетах, не может жить без косметологов, наращивает и красит волосы, обращается к пластическому хирургу — и все это не по собственному желанию, а в надежде угодить кому-то.