4 правила, как гулять и отдыхать на солнце и не попасть в больницу с солнечным ударом

Летом температура воздуха может превышать границы отметок в 30-35 °С, а в некоторых регионах — и выше. И это только в тени, под прямыми солнечными лучами тепловое воздействие еще сильнее. При высокой влажности и отсутствии ветра длительное нахождение на солнце, особенно без использования головного убора, может привести не только к солнечным ожогам, но и к опасной для жизни проблеме — солнечному или тепловому удару.
Он возникает из-за сильного перегрева тела. Какие меры предпринять, чтобы защитить себя от солнечного удара, «Доктору Питеру» рассказала кандидат медицинских наук, врач-невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.
Почему солнце может «ударить»
Летом число вызовов скорой помощи на городские пляжи, дачи или в различные общественные места, которые расположены на открытом солнце, резко возрастает. Причина этому — тепловой удар, возникающий из-за перегрева тела под влиянием солнечной энергии. В полуденные часы наступает пик подобных состояний.
Это и понятно. Находиться долгое время на солнце в сильную жару очень опасно: кровеносные сосуды расширяются, в силу чего приток крови к головному мозгу непропорционально увеличивается. Это может спровоцировать множество неприятных симптомов, от головной боли до рвоты и спутанности сознания, а в тяжелых случаях — вызвать жизнеугрожающие состояния: судороги, кому.
Как защищаться?
Конечно, самый лучший совет — без особой необходимости не выходить в самые жаркие часы на улицу, предпочитая пребывание в прохладных помещениях. Однако позволить себе такую роскошь могут далеко не все. Многие летом работают, причем некоторые на улице, другие занимаются дачными делами, отдыхают на курортах. Поэтому пребывание на открытом солнце становится частью привычной деятельности. Как же быть? Вот несколько советов.
Беречь себя от жары
В пик жары, когда солнце наиболее активно, а это период с 11 до 17 часов, лучше не выходить на улицу надолго. Если без этого не обойтись, следует максимально себя защитить: надеть головной убор и солнцезащитные очки, выбрать свободную светлую одежду, а на открытые участки тела нанести крем с фактором защиты 30–50 SPF. Время от времени стоит уходить в тень, чтобы охладиться. Любые физические нагрузки (занятия спортом, работу на огороде) стоит постараться перенести на утро или вечер, когда солнце не такое активное.
Позаботиться об охлаждении
Стоит позаботиться о комфорте в квартире. Дома можно включать кондиционер или вентилятор, чаще принимать прохладный душ или обтирать тело влажным полотенцем. При этом важно не переохлаждаться: из-за сильных перепадов температуры легко заболеть.
Пить достаточно жидкости
В жару человек сильнее потеет и теряет гораздо больше жидкости, чем при более прохладной погоде. Это значит, что и восполнять ее стоит активнее, чтобы не наступило обезвоживание. Лучше всего отдавать предпочтение негазированной воде. Также для утоления жажды хорошо подходит минеральная вода, чай с лимоном, натуральный квас или морс. Пить лучше всего небольшими порциями, но как можно чаще — так жидкость лучше усваивается и не перегружает сердце и почки.
Беречь малышей и стариков
Выше всего чувствительность к жаре у детей, пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями сердца, щитовидной железы или иммунодефицитными состояниями. Они перегреваются быстрее, а последствия воздействия высокой температуры на тело для них обычно более тяжелые. Нельзя оставлять детей в машине в жару, даже на пять минут.
Что делать при перегреве
Если появились симптомы перегрева — вялость, головная боль, шум в ушах и нарушение зрения, учащение пульса, тошнота, рвота, диарея, — важно как можно скорее обратиться за медицинской помощью.
В ожидании врача пострадавшего следует уложить в прохладное место, освободить от тесной и жаркой одежды, напоить водой (негазированной, минеральной или с добавлением в обычную воду соли и сахара на кончике чайной ложки). На голову можно положить влажное полотенце, а на паховые, подколенные и подмышечные области — прохладные компрессы. Но использовать их следует кратковременно и с осторожностью, чтобы не спровоцировать переохлаждение.
Солнечный удар — это опасное и очень быстротечное состояние. Если не оказать человеку первую помощь, симптомы могут усугубляться вплоть до потери сознания, судорог, бреда, галлюцинаций. В тяжелых случаях возможна остановка дыхания и сердца.