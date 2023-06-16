4 правила, как гулять и отдыхать на солнце и не попасть в больницу с солнечным ударом

В жару человек сильнее потеет и теряет гораздо больше жидкости, чем при более прохладной погоде. Это значит, что и восполнять ее стоит активнее, чтобы не наступило обезвоживание. Лучше всего отдавать предпочтение негазированной воде. Также для утоления жажды хорошо подходит минеральная вода, чай с лимоном, натуральный квас или морс. Пить лучше всего небольшими порциями, но как можно чаще — так жидкость лучше усваивается и не перегружает сердце и почки.