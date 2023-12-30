4 «нулевых» пациента, в честь которых назвали ранее неизвестные болезни

В медицине «нулевым» пациентом называют того, у кого впервые была выявлена та или иная патология. Конечно, более актуальны эти «нули» для инфекционных болезней — это позволяет определить источник заражения.
Но и для других патологий всегда есть тот, кто первым в истории медицины заболел таким недугом и с кого началось описание заболевания. Александр Лаврищев, врач терапевт, ведущий специалист сети клиник «Семейная», рассказал о четырех таких болезнях.
Терапевт, ведущий специалист сети клиник «Семейная»
Болезнь Лу Герига
Ее еще называют боковым амиотрофическим склерозом (БАС). Это, как правило, медленное прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, поражающее нервные клетки, управляющие движениями мышц, как волевыми, так и автономными. Оно названо в честь знаменитого в США бейсболиста Лу Герига, у которого это заболевание было диагностировано в конце 1930-х годов.
БАС приводит к медленному нарушению различных движений, вызывая мышечную слабость, тики и, наконец, паралич. Смерть наступает, как правило, от дыхательной инфекции (поскольку человек теряет способность кашлять) либо от остановки деятельности дыхательной мускулатуры. Не менее мучительным страданием является потеря способности говорить и/или глотать, а в первую очередь нарушаются ходьба и движения рук.
Точная причина болезни Лу Герига до сих пор не выяснена, заболевание может поразить любого человека, независимо от возраста, пола и национальности. Сегодня у человечества нет лекарства, излечивающего причину заболевания, однако в наличии существует несколько препаратов, замедляющих болезнь и облегчающих движения. Разработки лекарства идут непрерывно с 1995 года.
Синдром Мюнхгаузена
Это симулятивное расстройство, выгодное самому себе. Названо в честь Карла Фридриха Иеронима (в России он известен как «барон Мюнхгаузен») — немецкого дворянина XVIII века, прославившегося своими вымышленными подвигами. В медицинской практике этот термин появился в середине XX столетия, он означает психологическое расстройство, характеризующееся тем, что человек ищет внимания и сочувствия, симулируя (или преувеличивая) физические симптомы или душевные страдания.
Люди с синдромом Мюнхгаузена, по сути, идут на обман медицинских работников, часто меняют врачей и клиники, чтобы поддерживать иллюзию наличия тяжелого хронического заболевания. Мотивом такого поведения, как правило, является глубокая потребность в поддержке, заботе и внимании. Сегодня известно, что люди с синдромом Мюнхгаузена могут намеренно вызывать у себя симптомы заболевания путем самоповреждения, манипуляций с подделкой медицинских документов или опасного поведения.
Лечение синдрома Мюнхгаузена обычно включает в себя сочетание психотерапии (индивидуальной и групповой), а также лечения психиатрического заболевания, которое часто может быть скрыто за этим синдромом. В 1977 году был открыт «делегированный синдром Мюнхгаузена» («синдром Мюнхгаузена по доверенности»), при котором родитель создает картину того, что у его ребенка есть серьезное или хроническое заболевание, чтобы извлечь выгоду.
Дальтонизм
Джон Дальтон — английский ученый и химик, живший с 1766 по 1844 год. Он наиболее известен своими новаторскими работами в области атомной теории физики, наблюдений за погодой, ботаники. Однажды он обнаружил, что не может отличать голубые цветки от розовых, а некоторые из цветков он видит в разных цветах при дневном свете и при свете свечи.
Цветовая слепота (дальтонизм) — это состояние, при котором человек не может воспринимать определенные цвета или различать их. Обычно она вызывается генетическим дефектом, который влияет на светочувствительные клетки сетчатки. Наиболее распространенным типом дальтонизма является красно-зеленый дальтонизм, при котором люди с трудом различают оттенки красного и зеленого цветов. Редко встречаются сине-желтый дальтонизм и полная цветовая слепота (ахроматопсия). Хотя дальтонизм не поддается лечению, сегодня с ним можно справиться с помощью специализированных очков.
Синдром Ван Гога
Это навязчивая потребность пациента проходить хирургическое лечение либо самого себя оперировать. Назван в честь художника-импрессиониста Винсента Ван Гога, который известен тем, что отрезал себе ухо ввиду помешательства (по одной из версий).
Это состояние является частью какого-то другого психиатрического заболевания, например шизофрении, ипохондрического бредового расстройства или дисморфомании — состояния, при котором пациент недоволен внешним видом своего тела.