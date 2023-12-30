4 «нулевых» пациента, в честь которых назвали ранее неизвестные болезни

Ее еще называют боковым амиотрофическим склерозом (БАС). Это, как правило, медленное прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, поражающее нервные клетки, управляющие движениями мышц, как волевыми, так и автономными. Оно названо в честь знаменитого в США бейсболиста Лу Герига, у которого это заболевание было диагностировано в конце 1930-х годов.

БАС приводит к медленному нарушению различных движений, вызывая мышечную слабость, тики и, наконец, паралич. Смерть наступает, как правило, от дыхательной инфекции (поскольку человек теряет способность кашлять) либо от остановки деятельности дыхательной мускулатуры. Не менее мучительным страданием является потеря способности говорить и/или глотать, а в первую очередь нарушаются ходьба и движения рук.