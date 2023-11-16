«Три класса церковно-приходской»: как образование влияет на риск болезней сердца

Оказалось, что у людей, окончивших только среднюю школу, риск диагностирования сердечно-сосудистых недугов и смерти от них в 1,4-1,7 раза выше, чем у обладателей дипломов о высшем образовании. И этот результат учитывает поправки на возраст, наличие вредных привычек и хронических болезней, уровень давления и холестерина, этническую принадлежность и ИМТ.

Кроме того, у людей с высшим образованием болезни сердца диагностировались в среднем позже. Так что можно сказать, что высшее образование так или иначе связано с большей продолжительностью жизни. Ведь именно сердечно-сосудистые недуги лидируют в рейтинге самых частых причин смерти.