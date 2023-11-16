«Три класса церковно-приходской»: как образование влияет на риск болезней сердца

Споры о важности образования в последнее время не утихают. Старшее поколение твердит, что без «вышки» в жизни ничего не добиться, а вчерашние студенты шутят, что используют свой диплом в качестве подставки для кружки.
Тема это действительно спорная. Зато бесспорным остается другой факт: образование, судя по всему, может действительно повлиять на ваше здоровье. К такому выводу пришли ученые Медицинской школы Питтсбургского университета и Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета (США). Статья на эту тему опубликована в издании
Авторы работы проанализировали данные шести предыдущих групповых исследований, которые проходили в Соединенных Штатах в период с 1985 по 2015 год. Участие в них в общей сложности приняли более 40 тысяч человек, у которых изначально в анамнезе не было болезней сердечно-сосудистой системы.
Ученые использовали модифицированные модели Каплана-Мейера и Кокса и проанализировали связь между уровнем образования и риском столкнуться с болезнью сердца. Исследователи учитывали также вероятность смерти по причинам, не связанным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Оказалось, что у людей, окончивших только среднюю школу, риск диагностирования сердечно-сосудистых недугов и смерти от них в 1,4-1,7 раза выше, чем у обладателей дипломов о высшем образовании. И этот результат учитывает поправки на возраст, наличие вредных привычек и хронических болезней, уровень давления и холестерина, этническую принадлежность и ИМТ.
Кроме того, у людей с высшим образованием болезни сердца диагностировались в среднем позже. Так что можно сказать, что высшее образование так или иначе связано с большей продолжительностью жизни. Ведь именно сердечно-сосудистые недуги лидируют в рейтинге самых частых причин смерти.
По мнению исследователей, результаты анализа легко объяснить. Судя по всему, уровень образования может влиять на медицинскую грамотность людей и мотивировать их вести более здоровый образ жизни. Кроме того, диплом может влиять и на карьерные возможности, а значит, и на размер зарплаты.
Кстати
Для многих людей просмотр сериалов и фильмов — любимый, если не единственный вид досуга. Однако для тех, кто привык в выходные лежать на диване и смотреть телевизор, есть плохие новости: такое времяпровождение может оказаться очень опасным для вашего сердца и сосудов. К такому выводу пришли ученые из Кембриджского университета. Подробнее о их исследовании и о том, какой недуг чаще всего поражает любителей телепросмотра, можно прочитать ЗДЕСЬ.