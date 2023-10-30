Невролог Андреев рассказал, чем отличается возрастной маразм от деменции

«Деменция — это степень выраженности когнитивных нарушений, когда пациент утрачивает способность к самообслуживанию ввиду когнитивного снижения, — рассказывает невролог. — Однозначно о болезни можно говорить лишь тогда, когда эти симптомы начинают значительно влиять на повседневную жизнь: теряется связь с родными и близкими, начинаются трудности на работе, возникают проблемы дома. Могут возникать опасные ситуации — например, пациент забывает о включенной плите или открытом кране в ванной.