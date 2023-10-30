Невролог Андреев рассказал, чем отличается возрастной маразм от деменции

Слабоумия боятся все. Стать в старости обузой для родных и потерять память из-за старческой деменции — очень горькая участь. Зная, что зачастую болезнь развивается постепенно, многие пытаются искать ее симптомы заранее. И находят.
Но когда симптомы говорят только о возрастных проявлениях, а когда речь о реальной патологии? Объясняет врач-невролог.
Yевролог, паркинсонолог клиники «Чайка», ФГБНУ «Научный центр неврологии»
Маразм или деменция?
«Термин „маразм“, как и „склероз“, — это обобщенное „народное“ название когнитивных нарушений, которые проявляются в пожилом возрасте, — рассказал „Доктору Питеру“ врач-невролог, паркинсонолог Максим Андреев. — Яркими и наиболее распространенными примерами этих заболеваний являются цереброваскулярные заболевания (болезнь малых сосудов, или микроангиопатия вследствие гипертонической болезни, сахарного диабета, а также последствия инсультов) и болезнь Альцгеймера».
На самом деле за скобками этих двух патологий также существует большое количество других (не только неврологических) заболеваний, которые могут влиять на когнитивный статус, отмечает врач.
Простая статистика: у людей старше 65 лет когнитивные нарушения могут встречаться у каждого пятого, старше 90 лет — у каждого второго человека. Но необязательно у них диагностируют деменцию.
Проблемы с памятью — это еще не деменция
Первые симптомы когнитивных нарушений могут различаться в зависимости от причины заболевания, но в основном они следующие:
ухудшение памяти, особенно на недавние события (частое переспрашивание, потеря предметов). С прогрессированием заболевания начинают забываться и отдаленные события, имена и лица родных;
нарушение внимания, концентрации, планирования простых задач: трудности в счете, потеря нити разговора. На поздних стадиях в зависимости от пораженного участка может нарушаться речь (афазия), возникают трудности в управлении собственным телом (апраксия);
изменения характера и настроения: раздражительность, апатия, склонность к одиночеству, неопрятность.
«Деменция — это степень выраженности когнитивных нарушений, когда пациент утрачивает способность к самообслуживанию ввиду когнитивного снижения, — рассказывает невролог. — Однозначно о болезни можно говорить лишь тогда, когда эти симптомы начинают значительно влиять на повседневную жизнь: теряется связь с родными и близкими, начинаются трудности на работе, возникают проблемы дома. Могут возникать опасные ситуации — например, пациент забывает о включенной плите или открытом кране в ванной.
Врач отмечает, что при должном уходе и правильном подборе лекарственной и медикаментозной терапии (когнитивный тренинг, занятия с логопедом, психологом и реабилитологом) можно обеспечить достойное качество жизни пациента с деменцией.