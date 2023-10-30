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Невролог Андреев рассказал, чем отличается возрастной маразм от деменции

Если родственник стал терять память — это склероз, маразм или деменция? Врач-невролог объясняет, когда рано ставить опасный диагноз.

30 октября 20236
маразм склероз деменция
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iStockphoto

Слабоумия боятся все. Стать в старости обузой для родных и потерять память из-за старческой деменции — очень горькая участь. Зная, что зачастую болезнь развивается постепенно, многие пытаются искать ее симптомы заранее. И находят.

Но когда симптомы говорят только о возрастных проявлениях, а когда речь о реальной патологии? Объясняет врач-невролог.

Максим Андреев
Yеврология

Yевролог, паркинсонолог клиники «Чайка», ФГБНУ «Научный центр неврологии»

Маразм или деменция?

«Термин „маразм“, как и „склероз“, — это обобщенное „народное“ название когнитивных нарушений, которые проявляются в пожилом возрасте, — рассказал „Доктору Питеру“ врач-невролог, паркинсонолог Максим Андреев. — Яркими и наиболее распространенными примерами этих заболеваний являются цереброваскулярные заболевания (болезнь малых сосудов, или микроангиопатия вследствие гипертонической болезни, сахарного диабета, а также последствия инсультов) и болезнь Альцгеймера».

На самом деле за скобками этих двух патологий также существует большое количество других (не только неврологических) заболеваний, которые могут влиять на когнитивный статус, отмечает врач. 

Простая статистика: у людей старше 65 лет когнитивные нарушения могут встречаться у каждого пятого, старше 90 лет — у каждого второго человека. Но необязательно у них диагностируют деменцию.

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Проблемы с памятью — это еще не деменция

Первые симптомы когнитивных нарушений могут различаться в зависимости от причины заболевания, но в основном они следующие:  

  • ухудшение памяти, особенно на недавние события (частое переспрашивание, потеря предметов). С прогрессированием заболевания начинают забываться и отдаленные события, имена и лица родных; 

  • нарушение внимания, концентрации, планирования простых задач: трудности в счете, потеря нити разговора. На поздних стадиях в зависимости от пораженного участка может нарушаться речь (афазия), возникают трудности в управлении собственным телом (апраксия); 

  • изменения характера и настроения: раздражительность, апатия, склонность к одиночеству, неопрятность.

«Деменция — это степень выраженности когнитивных нарушений, когда пациент утрачивает способность к самообслуживанию ввиду когнитивного снижения, — рассказывает невролог. — Однозначно о болезни можно говорить лишь тогда, когда эти симптомы начинают значительно влиять на повседневную жизнь: теряется связь с родными и близкими, начинаются трудности на работе, возникают проблемы дома. Могут возникать опасные ситуации — например, пациент забывает о включенной плите или открытом кране в ванной.

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Врач отмечает, что при должном уходе и правильном подборе лекарственной и медикаментозной терапии (когнитивный тренинг, занятия с логопедом, психологом и реабилитологом) можно обеспечить достойное качество жизни пациента с деменцией.

Автор текста:Анна Майская
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