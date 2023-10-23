Это от недостатка любви: 5 установок из детства, которые могут исковеркать всю жизнь

«Человек, постоянно получающий негативные эмоции от недостатка любви в детстве, часто не знает, как вести себя в тех или иных ситуациях. Он стремится избежать неудач, тем самым лишая себя успеха : не только упускает удачные возможности, но и цепляется за ситуации, которые делают его несчастным еще долго после того, как худшее осталось позади. Это относится ко всем его отношениям с другими», — продолжает специалист.