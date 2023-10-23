Это от недостатка любви: 5 установок из детства, которые могут исковеркать всю жизнь

Как говорит психолог Валерий Гут, из поколения в поколение передаются установки о родительстве, которые на самом деле мешают взаимодействию в семье. Мы часто слышим о том, что дети — цветы жизни, дети — это счастье.
Психолог, кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта
«На самом деле быть родителем — большой труд и серьезная ответственность. Поэтому к родительству изначально нужен другой подход: должно быть понимание, что мама и папа напрямую влияют на то, какие установки и комплексы возникнут у их детей в результате воспитания и какие модели поведения дети выберут впоследствии», — считает Валерий Гут.
Психолог приводит в пример книгу «Нелюбимая дочь» Стрип Пег, в которой автор говорит о том, что люди стремятся либо к сближению, либо к избеганию: «Мы стремимся к тому, что может быть для нас выгодно и сделает нас счастливыми, и избегаем того, что грозит причинить вред или сделать больно».
«Человек, постоянно получающий негативные эмоции от недостатка любви в детстве, часто не знает, как вести себя в тех или иных ситуациях. Он стремится избежать неудач, тем самым лишая себя успеха: не только упускает удачные возможности, но и цепляется за ситуации, которые делают его несчастным еще долго после того, как худшее осталось позади. Это относится ко всем его отношениям с другими», — продолжает специалист.
По словам психолога, такие ментальные модели образуют неосознанные шаблоны нашего поведения. Их невозможно изменить, не распознав и не вытащив в область осознанного. Ребенок, не получающий достаточно любви, не может понять, что именно вызывает у него боль. Слова, которые он слышит, формируют у него представления о самом себе и о том, как работают отношения между людьми.
Валерий Гут назвал пять установок человека, которого недолюбили в детстве.
1. «Я не заслуживаю любви»
Если ребенок не получал любви родителей, он убежден, что в нем есть что-то, что мешает его любить. Даже став взрослым, такой человек считает себя недостойным любви и страдает низкой самооценкой.
2. «Я одинок»
Человек чувствует себя одиноким и не может признаться в этом, так как боится, что его осудят или отвергнут. Он считает, что только у него складываются такие отношения с родителями.
3. «Я виноват»
Родители часто перекладывают ответственность за свое поведение на ребенка. И тогда он испытывает чувство вины, а затем — излишнюю самокритичность. Человек считает, что получает плохое отношение по заслугам.
4. «Я ненормальный»
Даже если ребенок понимает, что отношение родителей не вписывается в рамки нормы, он не позволяет себе усомниться в правильности происходящего. Возникает ощущение, что родители правы, а он — нет.
5. «Я ничей, у меня нет своего места в этом мире»
Нелюбимый ребенок чувствует себя изолированным и не связанным со своей семьей. Он недостаточно уверен в своих способностях и не знает, чем может заниматься. Это приводит к беспомощности и отчаянию.
«Если человек не получил любви родителей, он не сможет дать ее и своим детям. Поэтому детские раны необходимо лечить. Одна из стратегий преодоления этих негативных эффектов — развитие эмпатии и навыков управления своими эмоциями. Важно помнить, что любое поведение родителей было обусловлено своими причинами и болью. Все, что мы можем и должны делать, — это работать над собой, залечивать свои раны, чтобы не повторить те же сценарии уже со своими детьми», — заключил Валерий Гут.