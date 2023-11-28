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Врач Лебедева объяснила, почему нельзя пить воду большими глотками

О важности соблюдать питьевой режим никто не спорит. В течение дня надо пить достаточно воды, чтобы организм работал хорошо. Однако лучше пить ее небольшими глотками, а не залпом.

28 ноября 2023
Выпить стакан воды
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iStockphoto

По словам врача-гастроэнтеролога Диляры Лебедевой, питье воды большими глотками приводит к чрезмерному заглатыванию воздуха в процессе — так называемой аэрофагии. Из-за этого воздух попадает не только в легкие, но и в желудок.

Диляра Лебедева
Медицина

Эндокринолог, гастроэнтеролог

«Это приводит к постоянному дискомфорту — вздутию, метеоризму, отрыжке. Избыточное количество воздуха в желудке в конечном счете может привести к язвенной болезни, ГЭРБ, растягиванию и ослаблению кардии — перехода пищевода к желудку», — предупредила специалист в своем телеграм-канале.

Причем речь идет о приличном количестве, в целом каждый день человек заглатывает около 2-3 литров воздуха. Но питье воды большими глотками — не единственная причина аэрофагии. В чрезмерном заглатывании воздуха могут быть виноваты и другие, и большинство из них тоже распространенные. По словам доктора, это:

  • пониженное или избыточное слюноотделение. Это часто происходит из-за рефлюкса — заброса кислого содержимого из желудка в пищевод, эмоционального напряжения;

  • переедание;

  • еда на бегу и неправильное пережевывание пищи;

  • частое использование жевательных резинок или сосательных карамелек;

  • курение;

  • ринит или синусит — скопление слизи в носоглотке может провоцировать вздутие из-за глотательных движений;

  • неврозы.

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Две веские причины пить воду на ночь

Обычно советуют выпивать стакан теплой воды натощак с утра, чтобы проснуться и активировать работу внутренних органов. А вот пить воду перед сном многие не хотят, боясь нарушить сон из-за желания сходить в туалет. Однако, как говорил хирург-уролог Марк Гадзиян, выпивать немного воды на ночь — полезная привычка. По словам врача, один стакан воды перед сном помогает предотвратить:

  • инсульт и инфаркт;

  • судороги ног ночью. Мышцы ног нуждаются в жидкости, так как они сокращаются и из-за недостатка воды будят вас мышечным спазмом.

Также уролог отмечал, что те, кто всегда пьет много воды и у кого здоровое сердце, намного реже страдают мочекаменной болезнью.

Автор текста:Анастасия Романова
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