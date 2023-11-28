Врач Лебедева объяснила, почему нельзя пить воду большими глотками

По словам врача-гастроэнтеролога Диляры Лебедевой, питье воды большими глотками приводит к чрезмерному заглатыванию воздуха в процессе — так называемой аэрофагии. Из-за этого воздух попадает не только в легкие, но и в желудок.
Эндокринолог, гастроэнтеролог
«Это приводит к постоянному дискомфорту — вздутию, метеоризму, отрыжке. Избыточное количество воздуха в желудке в конечном счете может привести к язвенной болезни, ГЭРБ, растягиванию и ослаблению кардии — перехода пищевода к желудку», —
Причем речь идет о приличном количестве, в целом каждый день человек заглатывает около 2-3 литров воздуха. Но питье воды большими глотками — не единственная причина аэрофагии. В чрезмерном заглатывании воздуха могут быть виноваты и другие, и большинство из них тоже распространенные. По словам доктора, это:
пониженное или избыточное слюноотделение. Это часто происходит из-за рефлюкса — заброса кислого содержимого из желудка в пищевод, эмоционального напряжения;
переедание;
еда на бегу и неправильное пережевывание пищи;
частое использование жевательных резинок или сосательных карамелек;
курение;
ринит или синусит — скопление слизи в носоглотке может провоцировать вздутие из-за глотательных движений;
неврозы.
Две веские причины пить воду на ночь
Обычно советуют выпивать стакан теплой воды натощак с утра, чтобы проснуться и активировать работу внутренних органов. А вот пить воду перед сном многие не хотят, боясь нарушить сон из-за желания сходить в туалет. Однако, как говорил хирург-уролог Марк Гадзиян, выпивать немного воды на ночь — полезная привычка. По словам врача, один стакан воды перед сном помогает предотвратить:
инсульт и инфаркт;
судороги ног ночью. Мышцы ног нуждаются в жидкости, так как они сокращаются и из-за недостатка воды будят вас мышечным спазмом.
Также уролог отмечал, что те, кто всегда пьет много воды и у кого здоровое сердце, намного реже страдают мочекаменной болезнью.