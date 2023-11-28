Врач Лебедева объяснила, почему нельзя пить воду большими глотками

Причем речь идет о приличном количестве, в целом каждый день человек заглатывает около 2-3 литров воздуха. Но питье воды большими глотками — не единственная причина аэрофагии. В чрезмерном заглатывании воздуха могут быть виноваты и другие, и большинство из них тоже распространенные. По словам доктора, это: